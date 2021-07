Shoe design basura – Kyrie

TAONG 2011 nang pumirma ang NBA star na si Kyrie Irving ng Brooklyn Nets sa giant shoe brand na Nike, marami na rin itong signature shoes na pumatok at kumita nang malaki.

Ngayon, inilabas ng shoe brand ang latest Kyrie Edition, ang Kyrie 8 pero hindi natuwa ang Brooklyn Nets star rito. “I have nothing to do with the design or marketing of the upcoming #Kyrie8, IMO these are trash,” sey nito.

Humingi rin ng pasensiya sa kanyang mga fan ang basketbolista dahil sa hindi magandang disenyo ng Kyrie 8.

Ayon pa kay Irving, hindi na aniya siya makikipag-usap pa sa Nike para ayusin ang nasabing edisyon ng kanyang signature shoe. (Sarah Jireh Asido)