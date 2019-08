KAUNTI Lang ang ­carbohydrates at ­mataas ang fat ng tinatawag na keto (­ketogenic) diet. Marami ­ngayon ang sumusubok nito dahil sa pangakong ­makakabawas sa timbang­ at makaka­tulong din daw sa kabuuang­ kalusugan.

Sinimulan ng aking kapatid na si Marilene Pahati ang keto diet dala­wang buwan na ang nakararaan. Hirap kasi siyang magpapayat simula nang manganak siya. Kahit na priority siya sa pila at upuan ng ­pampublikong sasakyan­ sa ­pag-aakalang buntis siya, di na rin niya ­matiis ang mabigat niyang ­timbang – ­hinihingal siya sa ­paglakad, ­sumasakit ang kanyang mga tuhod at lagi pang mababa ang kanyang ­resistensya.

Nalaman niya ang keto diet nang i-tag siya ng kanyang ­partner sa FB page ng KIFI o Keto and Intermittent ­Fasting International. Ang sinunod­ niyang diet ay ang straight keto na puro isda, manok, baboy at baka ang kinakain. Hindi siya nagra-rice, at iniiwasan din niya ang prutas at root crops tulad­ ng patatas. Nag-i-intermittent fasting din siya (16 hours) ­every other day sa loob ng dalawang­ buwan.

Nagulat siya dahil mula sa 61 kilos, naging­ 53 kilos na lang siya ngayon. Nabawasan siya ng 8 kilos! Bukod dyan, nagnormal ang kanyang glucose level – mula sa 119, nasa 98 na lang ang kanyang blood ­sugar. Nag-normal din ang kanyang­ kolesterol.

Ibinahagi ni Marilene ang isa sa kanyang kinakain na ­Shirataki Tuna Carbonara. Ang ­shirataki ­noodles ay galing sa ­konjac plant. Pama­lit ito sa ­regular na ­noodles at ­pasta dahil zero ang ­calorie content at carbohydrates nito.

Narito ang ­paggawa ng Shirataki Tuna Carbonara­:

Ingredients:

2 packs (250 grams) ng ­shirataki noodles (nabibili ­online), i-drain

1 lata ng tuna in oil

1 malaking lata ng button ­mushrooms na gagayatin

1 kahon ng heavy cream o all purpose cream

garlic

butter

salt

pepper

parsley (gaga­yatin)

Paraan ng pagluluto:

Tanggalin ang ­tubig ng noodles mula sa ­lalag­yan, ibabad sa mainit na tubig ang noodles sa loob ng 5 minuto, at muli ay ­tanggalin ang pinagbabarang tubig.

Isangkutsa (stir fry hanggang matuyo) ang shirataki noodles ­bawang at butter. ­Igisa naman ang tuna at mushrooms sa bawang at ­butter sa hiwalay na kawali.

Lagyan ng all ­purpose cream ang ginisang tuna at halu-haluin. Lagyan ng asin at paminta para magkalasa.

Ilagay na ang ­shirataki noodles sa gina­wang sauce. Ihain na may ­kasamang ­hiniwang parsley. ­Dalawa ­hanggang apat katao ang masisilbihan nito.

Maaari ring ipalit ang bacon (piliin ang cured in salt, huwag ang may honey o maple) sa tuna.

