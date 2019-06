Sheryl super iwas kay ex-dyowa sa US

Biglang nanahimik si Sheryl Cruz matapos matalo sa pagtakbo bilang konsehal sa second district ng Manila noong nakaraang May 13 elections.

Pero heto nga siya at biglang nag-post sa kanyang Instagram ng pag-attend niya ng senior graduation ng kanyang anak na si Ashley Bustos sa San Francisco, California. Naganap ang graduation noong June 8 pa sa Scottish Rite Masonic Center in San Francisco, California. Doon ay muli silang nagkita ng kanyang ex-husband at ama ni Ashley na si Norman Bustos.

Sa post ay makikitang masayang-masaya si Sheryl sa pagtatapos ng kanyang anak. Pinost din niya ang photo ni Ashley na kasama ang ama nitong si Norman. Nilagyan pa ito ng caption ni Sheryl na “#FreshGradwithFolks2019.”

Bukod sa photo with Ashley, walang ibang photo pa si Norman na pinost si Sheryl. Ni wala silang photo na magkasama sila.

Kinasal si Sheryl kay Norman noong 1997 at nag-divorce sila noong 2008.

Noong June 7 pa pala nasa US si Sheryl at mukhang nag-e-enjoy ito sa kanyang bakasyon.

May pinost din si Sheryl na photo na kasama niya ay isang chinitong guy. Mukhang nasa isang date sila sa Sacramento, California at may caption pa ito na #ANightToRememberPart1 at #ABarToRemember.

Heto ang ilang comments ng netizens sa bagong lalaki sa buhay ni Sheryl:

“Mas kikiligin ako pag c romnick katabi mo. Shernick 4-ever.”

“Gwapo. Di ko na ipipilit si Romnick because this is real life and not the 80’s anymore. Mag partner man sila ulit pang tv or movie na lang siguro. If he is the bf good luck I’m glad to see you happy!”

“Mas gusto ko pa din si romnick dun talaga ko kikiligin #shernick.” (Ruel Mendoza)