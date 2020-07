Sheryl pinatutsadahan si Tulfo

Naglabas na ng statement si Sheryl Cruz kaugnay sa isyu nang hindi niya pagbabayad sa isang babae na nagngangalang Alex na inakusahan siya na pinagkakautangan niya ng P100K, na ginamit umano sa kampaniya nang tumakbo siya bilang konsehal sa Manila.

Nagsumbong kay Raffy Tulfo ang naturang babae. Ayon kay Alex, nangako sa kanya si Sheryl na babayaran siya, pero hanggang ngayon daw ay hindi na nakipag-usap sa kanya ang aktres.

“I have not borrowed any amount from “Alex”. Should she be able to provide clearly and unequivocally that she did incur deficit during my campaign, I would gladly pay the same. I pay my dues. The money she may have caused to be paid for the dance projects and the salaries of the staff are from the campaign funds and not from her own pocket. She was one of my campaign handlers and she held the funds.

“When I said “hindi hiram yan”, I meant to say that the money she spent was from the campaign funds and not from her own money,” sabi ni Sheryl.

Pinasadahan din ng puna ni Sheryl ang programang Tulfo.

“Also, it saddens me that a radio program becomes a pseudo court that acts like a lawyer, a judge and jury all at the same time without even knowing the other side. An anonymous number called me when the program was already being aired and expecting me to explain. I was taken by surprise. I chose to remain silent because I don’t want to go on that level. I prefer to explain myself before the court if need be my conscience is clear and the truth and fairness will protect me.

“To those who have been sending me hate messages and cursing without even knowing my side of the story, all your messages may be used as evidence of cyber bullying and online harassment. I should not be faulted for something I am not liable for!” giit pa ni Sheryl.

Claudine nagbanta sa mga umaapi kina Sabina, Santino

Galit na galit na naman sa galit si Claudine Barretto, at mababasa ‘yon sa kanyang Instagram.

“Because when it comes to my offspring I will fight with the fangs of a wolf & the claws of a dragon. And no one, or nothing will stop me from protecting them!” sabi niya.

At isang babala ang caption niya na, “Know this!”

Hindi malinaw sa mga netizen kung ano ang pinanggagalingan ng galit ngayon ni Claudine, o sino ang kalaban niya. O kung sino ang nang-aapi kina Sabina at Santino.

Sa instagram kasi niya ay puro mga pagkain ang pinu-poste ni Claudine.

Bangs Garcia nanganak na

Isang malusog na baby girl ang isinilang ni Bangs Garcia sa London nitong July 21. Nakaposte sa Instagram ni Bangs ang larawan niya sa delivery room yakap ang sanggol, kasama ang asawa niya na kumuha ng photo.

Ayon kay Bangs, gaya ng kanyang panganay na si Amelia, may bigat din na 7.8 lbs. ang bagong baby nila. Isabelle ang ipinangalan niya sa baby.

Dahil sa ina: Alessandra dedma sa noise barrage

Ang kanyang ina na nasa Italy ang isinangkalang dahilan ni Alessandra de Rossi kung bakit hindi siya lumahok sa noise barrage ng Kapamilya stars, employees.

