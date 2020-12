Sheryl palaban sa lampungan kay Jeric

Lalong na-excite ang mga Kapuso viewer sa pagbabalik ng GMA Afternoon Prime series na ‘Magkaagaw’ sa behind-the-scenes photos ng mga bidang sina Jeric Gonzales at Sheryl Cruz mula sa kanilang lock-in taping.

Sa Instagram ni Sheryl ay makikita ang pasilip sa isa na namang intimate na eksena sa soap. Ikinuwento rin ng aktres kung paano niya pinaghandaan ang ilang maiinit na eksena sa Magkaagaw.

“Abangan natin ‘yang lahat. But you know, in all respect with the creativity and the creative writing of our writers in GMA-7, they stayed true naman to the plot of Magkaagaw and sa totoo lang mas naging daring. Pumupunta siya sa mas pa-daring na scenes kaya ‘yun dapat ang abangan nila,” sabi ni Sheryl.

Hindi na makapaghintay ang mga fan sa muling pagpapainit ng mga karakter nina Jio at Veron sa hapon. (Dondon Sermino)