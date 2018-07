Sheryl nagparamdam sa mga botante sa Manila

Umawra-awra na si She­ryl Cruz sa induction ng mga bagong halal na Barangay Chairman at Kagawad sa PICC nu’ng Sabado.

Siyempre nagtaka ang mga inductee sa presence ng Kapuso actress although malapit din siya kay Manila Mayor Joseph Estrada.

Sinagot ni Kris Aquino ang isang netizen (@mountaindew0717) kung bakit hindi siya maka-let go kay Mayor Herbert Bautista gayong may isang Atty. Gideon Peña na balitang nanliligaw sa kanya. Bakit daw hindi bigyan ng pagkakataon ang lawyer?

Reply ni Kris sa netizen, “I need to answer -@themightywarrior (Atty. Peña) isn’t romantically interested in me…

“And regarding Mayor HB, sya lang ba talaga ang nag-iwan ng sugat sa puso ko? Poor guy – sya yung kilala nyo & fair game to discuss him because he is a PUBLIC official. But (and thank heavens for this) not every single aspect of my heart’s journey has really been shared. And I’ll choose to keep it that way. And I’m grateful that kung minahal man ako – nung hindi na­ging maganda ang ending, he stayed a gentleman.

“Since I’m a #Swiftie may I categorically end this by saying he is my “Back to December”… enough said ayoko lang ma-punish si Atty. for being a friend. #peace.”

Heart focused ulit sa work