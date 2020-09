Sherwood golf club pinasara ni Remulla

Hindi nagdalawang-isip si Cavite Governor Jonvic Remulla na ipakandado ang Sherwood Golf and County Club sa kabila ng koneksyon nito sa kanilang pamilya.

Ayon sa gobernador, lumabag aniya ang naturang golf club sa protocol ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease ukol sa pagbabawal ng higit 50 percent ng capacity para sa mga sporting event.

Lahad ni Remulla, 91 miyembro ng golf club ang lumahok sa naturang tournament na pinagtakpan umano bilang ‘Member’s Day’ event.

“The members tried to circumvent the rules by claiming that there were no trophies, awards, score cards nor prizes,” ayon kay Remulla. “They made it appear that only token gifts were provided to the participants.”

Nilantad din ng opisyal na madalas din siyang naglalaro sa nasabing golf course ngunit tumigil nang magsimula ang pandemya. Ito’y dahil parte ang kanyang pamilya ng joint venture para sa pag-develop ng lugar.

Giit naman ng golf club president na si Harry Paltongan, sumunod umano sila sa rules ng IATF kaugnay sa mass gathering.