Shell branch manager, staff kalaboso sa pagnanakaw ng 1M benta

Nahaharap sa kasong qualified theft at falsification of documents ang isang manager at staff ng Shell Gasoline station matapos madiskubre ang ginawa nilang pagnanakaw kamakalawa nang hapon sa Malate, Maynila.

Nasa kustodiya ng Manila Police District-Theft and Robbery Section (MPD-TRS) ang mga suspek na sina Eliza Basilan, 39, Branch Manager nang nasabing gasoline Station at si Rofer Fernandez, 27, admin staff at residente 867 Reyes Building Estrada St., Malate.

Ayon sa reklamo ni Peter Lowell Tan, 49, may-ari ng Shell gas station at taga Romulo St., Pacific Malayan Village Alabang, Muntinlupa City sa MPD –TRS na si Rofer Fernandez, 27 anyos, binata, admin staff at residente ng 867 Reyes Building, Estrada St., Malate na abot sa P978,573.94 ang nakuhang halaga sa gasolinahan ng mga suspek.

Sasampahan naman ng 11 counts of Article 310 (Qualified Theft) at 56 Counts ng Art. 172 (Falsification by Private Individual and use of Falsified Documents ang dala­wang suspek, ayon kay P/Chief Insp. Eduardo Pama, hepe ng MPD-TRS.

Sinabi ng biktima kay PO2 Ryan Paculan, may hawak ng kaso, nabuking nito ang pagnanakaw sa gasolinahan ng kanyang dala­wang tauhan noong nakaraang Hulyo 12, bandang alas-1:30 nang hapon.

Nabatid na aabot sa 3,854 na litro ng Shell V –Power at Nitro plus gaso­line na nagkakahalaga ng P54. 32 kada litro ang naibenta nila subalit hindi ini-record; pangalawang beses ay nasa 10,126 na litro ; pangatlo ay aabot sa 1,411 kada litro ng Shell –V Power Nitro Plus Diesel at ang pang-apat na beses ay nasa 3,663 kada litro ng Shell Fuel Save Diesel.