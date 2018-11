Sharon tinawag na ‘makapal ang mukha’ ang kalaban ni Chet

Pormal na ngang inendorso ni President Rody Duterte si Chet Cuneta nu’ng ­Biyernes ng hapon sa Malacañang para sa kandidatura nito para Mayor ng Pasay City.

Agad namang inilabas ni Shawie sa kanyang Instagram at Twitter ang picture ng Kuya Chet niya na itinataas ni P-Digong ang kamay ng kapatid with matching patama ang isang kandidato na kini-claim na siya ang inendorso ng Pangulo.

“Pre­sident Rodrigo Roa Duterte endorsed my brother Chet Cuneta’s candidacy for Mayor of Pasay City THIS AFTERNOON at Malacanan ­Palace.

“Mayroon kasing ibang kandidato na naglabas ng lumang picture nila ng ­Pangulo na kuha sa isang restaurant noon. Nakakahiya talaga ang ibang tao sa kapal ng mukha. Maraming salamat po, Pangulong Duterte!” caption ni Sharon.

Handa ­talagang makipaglaban si Sharon para sa Kuya Chet niya at magmalasakit para sa mamamayan ng Pasay na parte na ng buhay ng Cuneta family nu’ng panahong pinamumuan pa ito ng yumaong amang si Mayor Pablo Cuneta.

Maine, Baste dinumog ng mga fan sa COD

Hindi naging sagabal ang biglaang pag-ulan nu’ng Biyernes ng hapon para huwag nang tumuloy sa Araneta Center para sa saksihan ang pagbuhay ng shopping center sa pagbubukas ng magarbong ilaw sa Christmas On Display para sa holidays. Binuhay muli ang Christmas attraction sa Araneta Center na ginawa ng wala na ngayong COD Department Store.

Base sa mga picture na nagkalat sa social media, dinagsa ng tao ang Times Square Food Park sa Cubao para hintayin ang unveiling ng attraction. Hindi naman sila nabigo sa magandang panoorin with matching bonus pa ng presence nina Maine Mendoza, Baby Baste at Catriona Gray.

Nagpasampol pa ng kanta si Meng ng “Last Christmas” habang kumanta rin si Baby Baste ng “Have Yourself A Merry Little Christmas” kaya naman sulit na sulit ang pagpunta nila sa event. Umabot naman sa mahigit 200K ang tweets sa hashtag na #MaineCODAranetaCenter.