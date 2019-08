Sharon sumuway sa utos ng Dos,biglang umapir sa Siyete

Binali ni Sharon Cuneta ang network war sa pagitan ng GMA 7 at ABS-CBN 2 nang tumawid siya sa Kapuso para mag-guest sa isang public service program.

Naka-post sa Instagram ng megastar ang paglabas niya sa “Wish Ko Lang” show ni Vicky Morales.

Sa video mapapanood na kinakantahan ni Sharon ang news anchor na si Rhea Santos. Ni-repost ni Sharon ang video na ito mula sa isang IG user na si @evaramos_tmu.

Ang paglabas ni Sharon sa programa ni Vicky ay para pagbigyan ang kahilingan ni Rhea na makita ng personal at makantahan siya ng award-winning actress-singer ng personal.

“Thanks to Vicky Morales, I was able to surprise Rhea Santos on Wish Ko Lang before she and her beautiful family left for Canada for good. We will miss you, (Rhea).”

Sa karugtong na caption, binanggit ni Sharon ang isa pang factor kung bakit binali nya ang network war sa pagitan ng dalawang magkalabang istasyon. Si Sharon ay isang certified Kapamilya artist.

“Though I am a Kapamilya, I refuse to be part of the Network Wars. All stations, especially GMA, have helped me to become what I have in my career. And I was a Kapuso for a long time in my younger years, and so I have a loving family there too) Lots of love always,” sabi pa niya.

At saka niya binanggit ang nag-upload na ito ng video mula sa naiereng episode ng WKL. Tagumpay naman si Vicky sa pagbibigay katuparan nito kay Rhea. Base sa video umaagos ang luha ng huli sa kasiyahan nang makasama si Sharon.

Emosyonal rin si Vicky sa episode na ‘yon.

2 taon na ang relasyon: Daniel, Karolina sa Boracay magpapakaligaya

Ang Polis model girlfriend na yata ni Daniel Matsunaga ang makakatuluyan niya sa buhay. Malaki nga ang posibilidad na sa kasal na mauwi ang relasyon nila, lalo na at heto nga at nakaka-dalawang taon na sila.

Nag-post nga ang dalawa ng pagbati sa isa’t isa sa 2nd anniversary nila.

“Happy anniversary my love! 2 years!! I love you!! See you soon! I can’t wait to see you smile like this again!” sabi ni Daniel.

“Time flies so fast… With you even faster! I’m so grateful that God connected our ways, my love…I appreciate you so much in my life! Thank you for who you are. Thank you for our beautiful 2 years. I pray that there is more blessing for both of us! I miss you and can’t wait to see you very soon! #anniversary! #2years #happy, I love you my bonito @dandanmatsunaga,” sabi naman ni Karolina Pisarek.

Kahit nasa Poland si Karolina, pinadalhan niya ang kasintahan ng tatlong dosenang large size na red roses. Lumalabas na hindi hadlang o problema sa dalawa ang long distance relationship dahil umabot pa ng dalawang taon ang kanilang pagmamahalan.

Sa Boracay isi-celebrate ng magkasintahan ang kanilang anniversary base sa post ni Daniel ng throwback photo nya sa Bora.

Vin aminadong naka-jackpot sa ganda ni Sophie

Ipinagpapasalamat ni Vin Abrenica sa Diyos ang pagkakaroon niya ng isang Sophie Albert. Ito ang sinabi ni Vin sa birthday greeting, post niya sa Instagram para sa kasintahang si Sophie.

Naka-post sa IG wall ng Kapamilya actor ang selfie photo nila ng Kapuso star habang nakahiga sa isang beach bed. Naka-topless si Vin at naka-two piece naman si Sophie.

Gandang-ganda si Vin sa mukha ng kasintahan na siya niyang intro sa message caption sa larawan.

“Stop, now look at that face…Happy Birthday to the person who I believe is truly out of my league..How did I get so lucky? Sweet Lord Baby Jesus…thank you. Happy Birthday my dearest love @itssophiealbert.”