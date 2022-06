Sharon sumuko sa mga Sotto

Aminado si Senate President Vicente Sotto III na nagulat siya at ang kanyang pamilya sa biglaang pagbisita sa kanilang bahay ni Megastar Sharon Cuneta noong Sabado, Hunyo 11,

Ayon kay Sotto, basta na lang tumawag si Sharon sa kanyang mga anak at sinabing darating siya sa loob ng 15 minuto.

“Well, we were pleasantly surprised that, my daughters and I, we were pleasantly surprised, my wife surprised that suddenly, she came over,” sabi ni Sotto sa panayam.

Gayunpaman, hindi naman umano napag-usapan sa kanilang reunion ang tungkol sa politika.

“As I said, pleasantly surprised na my daughters and my wife would not want to talk about what transpired but all’s well that ends well. She’s family, so okay lang,” sambit ni Sotto.

Matatandaan na nagkaroon ng tampuhan ang dalawang pamilya matapos parehong tumakbo sa pagka-bise presidente sina Sotto at Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan sa nagdaang halalan na kapwa talunan kay Sara Duterte. (Dindo Matining)