Sharon sa Tate nagpabakuna

Tama ang hinala ng mga fan na isang rason kung bakit biglang lumipad pa-Amerika si Megastar Sharon Cuneta ay para magpabakuna na rin.

Di ba nga, ang daming nagtanong, anyare, at biglang-bigla ay lumayas ng Pilipinas si Sharon. Magpapagamot daw ba ito sa Tate?

Pero sey nga ni Sharon, gusto niyang mag-recharge, at ang tagal na rin kasi niyang hindi lumilipad palabas ng bansa.

At heto na nga, pinost na ni Sharon sa kanyang Instagram ang detalye ng pagpapabakuna niya.

“Vaccinated! Got my first dose of Moderna Vaccine! Thank you so much nurse Trixia!” sabi ni Sharon.

Sa video ay panay rin ang chika niya habang binabakunahan siya.

“I’m here at a hospital. I’m getting my first shot of Moderna vaccine from (Nurse) Trish. I am blessed because she is a Filipina also and I am happy to be getting this vaccine. So, I am excited.

“I just wish my kids could get it too soon,” sabi pa rin ni Megastar.

Kaaliw lang si Sharon na parang hindi man lang nakaramdam ng sakit sa pagpapabakuna.

“It wasn’t bad at all. My tolerance is high for pain!

“Thank You Lord!” sabi pa ni Sharon.

May mga nagtanong kung babalik pa raw ba si Sharon sa Pilipinas, at kapagkuwan ay babalik uli sa Amerika para sa 2nd shot?

“Am staying a while!” sagot ni Sharon.

May mga nagbabala rink ay Sharon ng magiging epekto ng bakuna, lalo na raw sa 2nd shot.

“Yes I heard that you may feel a bit sick after the 2nd shot. Praying it wont be too bad!” saad ni Sharon.

Well wala ngang makatalak kay Sharon na nakipag-agawan ito ng bakuna, o tipong inagawan pa ang mga maliliit na tao sa Pilipinas ng bakuna, dahil sa Amerika nga niya pinili ang magpabakuna, ha!

Pokwang gustong ampunin si Miss Myanmar

May mga lumabas ngang balita na agad aarestuhin si Miss Myanmar 2020 Thuzar Wint Lwin (Hakha) pagtungtong nito sa kanilang bansa. Ang pagsasalita nga raw nito sa Miss Universe tungkol sa sitwasyon sa bansang Myanmar ang dahilan.

May mga netizen nga, lalo na ang mga beauty pageant enthusiast, na nagsabing dapat protektahan si Miss Myanmar.

Nabasa nga ni Pokwang ang balita, at agad niyang inalok ang kanyang bahay kay Miss Myanmar.

“Bukas ang aking tahanan para sa iyo Miss Myanmar! Halika muna sa aking bahay papakainin kita ng roasted chicken at laing ni Mamang!” sabi ni Pokwang.

Biro man o hindi, pero maganda pa rin ang adhikain ni Pokwang, ang tulungan ang isang taong nangangailangan ng tulong.