Sharon pumalag, Tita Fanny pinatay sa socmed

Kaloka ang kumalat na balita na kesyo ‘namatay’ na raw si Tita Fanny Serrano.

May mga nag-post nga na… “Paalam Tita Fanny, Isa sa mga taong nagturo at nakitaan tayo ng potensiyal noong araw na nagsisimula pa lamang tayo. You may rest in Peace…”

At siyempre, naloka, pumalag agad si Sharon Cuneta, malapit na kaibigan ni Tita Fanny.

“This is circulating now. It is fake news. May malay daw si TF today so I called him and the nice nurse put me on speaker kaya nakausap ko siya kahit ‘di sya makasagot.

“Please help us spread the word that he is still with us. Buhay pa sya. “And to those who have nothing better to do, this is not the time to be assholes okay? Sorry pero ang sasama nyo!” sabi ni Sharon.

Sobrang apektado nga si Sharon sa pagkakasakit na ito ni Tita Fanny. Sobra ngang close ang dalawa, at sabi nga ni Megastar, aalagaan pa niya si Tita Fanny hanggang sa pagtanda nito.

Get well soon, Tita Fanny! (Dondon Sermino)