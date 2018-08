Sharon pumalag sa mga nang-insulto kay Kris

Pinalagan ni Sharon Cuneta ang mga nangungutya kay Kris Aquino kaugnay ng maiksi nitong partisipasyon sa Hollywood movie na Crazy Rich Asians. Sa pamamagitan ng nakaraang post sa Instagram, ipinaalala niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang crab mentality sa mga Pinoy.

“Guys when one of us has the blessing of being chosen among hundreds to become part of a Hollywood movie – especially from a major studio and based on a best-selling book, WE SHOULD BE HAPPY. PROUD.

“It opens more doors in world cinema for Filipinos and other Asians, like Ms. Lea Salonga opened doors for many in Broadway. A short – but important – exposure in a film like this should’ve been made us root for Kris.

“Now, I know one thing that God in His faithfulness does. He brings you to a place with plans to bring you only FARTHER.

“Congratulations Kris, Beej, QOAM! God bless you more and thank you for making us dayuummm proud!” caption ni Sharon Cuneta.

Alden todo kayod kahit may sakit

Nalusutan ni Alden Richards na magkasakit dahil sa sobrang pagod. Eh, halos mawalan siya ng boses kamakailan kaya na-pack up ang kanyang taping ng Victor Magtanggol.

Pero akala ba ninyo eh, tigil na sa trabaho ang Pambansang Bae? Of course, not!

Heto’t sa kanyang Instagram stories, may pasilip siya habang nasa cockpit ng eroplano, huh!

Siyempre kasama niya ang piloto nito pero may kuha sa kanya na hawak niya ang bahagi ng nagpapaandar sa eroplano.

Caption ng fans ni Alden sa pic niyang ‘yon, “Soon. Capt. Richard Faulkerson, Jr.” “Mr. Faulkerson, ready to take off!!!”