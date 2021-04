Sharon pinasilip mala-palasyong bahay

‘Wow!’ ‘Yan ang nasambit ni Zsa Zsa Padilla nang makita ang ipinapatayong bahay ni Sharon Cuneta.

Sa caption, sinabi ng Megastar na 2,300 sqm ang total floor area ng bahay. Meron din itong basement parking, ‘family house wing’, ‘she-cave’ o ang kanyang wing, at swimming pool.

Anyway, sa ibang chika naman, inamin ni Sharon na mas mana talaga ang anak niyang si KC Concepcion sa tatay nitong si Gabby Concepcion.

Pareho raw mahilig sa dagat sina KC at Gabby.

“KC and i are just abut opposites. These two however, get along perfect well-they are twins, inside and out,” sabi ni Mega. (RP, SDC)