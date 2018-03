Sharon pinahamak ni Korina

Dahil sa interview ni Sharon Cuneta sa Rated K ni Korina Sanchez, na kung saan ay binalikan ang kuwento ng buhay pag-ibig, pinagdaanan, at naging away nila ni Gabby Concepcion, tila napahamak nga ang megastar.

Sunod-sunod ang mga post ni Sharon, at parang hindi nga siya natulog, na lahat ay may kinalaman sa naging reaksiyon umano ng mga tao, o ng kabilang kampo sa mga pinagsasabi niya sa interview na ‘yon ni Korina.

“I am sorry that I am emotional tonight. If there is one thing I am not, it is fake. And the things you can believe about me are that I am honest and real, still always trying to protect my children though, no matter how hard it may be…” paunang chika niya.

Sa interview na ‘yon ni Sharon, tumawa, umiyak nga siya. Lalo na nu’ng paulit-ulit na pinalabas ang mga video at mga larawan nila ni Gabby.

“Also, if you are thin­king this is about Gabby alone, man you are so wrong. P.S. Akala ko ang ganda-ganda ng mga sinabi ko sa interview ni Korina sa akin. Aba may baligtad ang pagkaka-interpret. Nakakalungkot. Akala ko makakabuti. Hindi pala.”

“Ang dami pang na­ngialam sa kabila. Nakakaloka. Akala ko pa naman mata-touch siya. Aba mali ang akala ko. Nakakapanghinayang! At nakakaloka,” dagdag na sabi nito.

“Miss Congeniality ang dating ko sa akala ko. Mali na naman. Bahala na si Lord. Basta alam Niya ang lahat ng gusto ko sabihin doon at galing sa puso ko. Walang masamang intensyon. Puro maganda. Natapon na naman. Pano ba dapat? Magka-amnesia ako para nganga na lang ako forever walang naaalala?

“Ang ayos na ginulo pa. That’s not my problem na. @concepcion­gabby @itskcconcepcion @nsyshows @angels­yang @malousantos03 @direk.olivialamasan I TOLD YOU, INANG. Please, Inang…You know na what po di ba?” sabi pa ni Sharon.

Sa susunod na post ni Sharon sa IG ay nakalagay ang salitang ‘PEACE’ at naka-tag nga sina Malou Santos, Direk Olivia Lamasan, Charo Santos at ang @nsyshows.

“PLEASE…you know what I mean na po. PLEASE. I need my Sunshine, not dark clouds…” sabi pa ni Sharon.

Well, hindi pa malinaw kung si Gabby ba mismo ang nag-react sa mga sinabi ni Sharon sa interview.

O nainis ba ang mga taga-Star Ci­nema dahil sa halip na magtuloy-tuloy na ang magandang samahan nila ni Gabby, at matuloy na ang pelikula nila, nagbago na naman ang takbo ng sitwasyon, at umayaw na naman ang kampo ni Gabby? Well, alamin natin ‘yan.

Minsang nagkaroon ng sama ng loob ang asawa ni Korina na si dating Interior Secretary Mar Roxas sa asawa ni Sharon na si Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan dahil isa ang huli sa mga nangulit sa mga lider ng Liberal Party (LP) noong 2009 upang magbigay-daan sa noon ay Senador Noynoy Aquino para tumakbo bilang presidential candidate ng partido na kanyang pinagwagian.