Sharon niregaluhan ng diamante si Regine

Sold out ang tickets sa second night ng Regine at the Movies sa New Frontier Theater ng Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid kung saan ay special guest niya ang nag-iisang Megastar na si Sharon Cuneta.

Most applauded ang duet nina Regine at Sharon kung saan ay inawit nila ang medley ng Pangarap na Bituin (theme song ng Bukas Luluhod Ang Mga Tala) at Bituing Walang Ningning.

Pagkatapos ng duet nina Regine at Sharon ay ibinigay ng huli ang suot niyang sobrang gandang singsing na punumpuno ng diamonds!

“Most expensive gift” ever na ibinigay ‘yon ni Sharon sa isang kaibigan.

Sobrang thankful doon si Regine.

Aba, libre na nga ang pagge-guest ni Sharon sa Regine at the Movies ay may pa-singsing pa ito sa misis ni Ogie Alcasid, huh!

Gusto sana ng Megastar na “exchange gift” sila ni Regine at kanya na ang singsing na hinubad nito, pero hindi naman pala pag-aari ng Asia’s Songbird ‘yon dahil pahiram lang ‘yon ng isang jewelry store na nag-sponsor ng jewelries ng misis ni Ogie that night.

May mga security nga raw na nakabantay sa backstage para sa mga alahas na suot ni Regine that night, kaya nagbiro pa si Sharon tungkol doon.

In-acknowledge nga pala ni Regine ang Three Words To Forever leading man ni Sharon na si Ri­chard Gomez na nasa audience kasama ang misis na si Representative Lucy Gomez-Torres (at parents nito) at anak na si Juliana, kaya nakapag-promote pa sila ng Star Cinema movie nila with Kathryn Bernardo na magsu-showing na sa Wednesday.

Ang tagal ng banter na ‘yon ng dalawa at pati ang pagmamahal ni Sharon kay Ogie ay napag-usapan din.

Matagal man ang tsikahan nina Regine at Sharon, naaliw naman ang mga tao at nabanggit na rin ang book two ng 40th anniversary concert ng Megastar na magaganap daw sa January 26, 2019!

Hindi raw nag-uulit ng concert si Sharon, kaya iba ‘yon sa una at tinawag nga nila na book two!

May konting revelation din sina Regine at Sharon na may something big na aabangan sa kanila in 2019 at “patikim” nga lang ang guesting na ‘yon ng Megastar sa Regine at the Movies.

Actually, inaasahan naman talaga na may big concert na gagawin ang Asia’s Songbird at Megastar next year, huh!

Iniwan ni Regine sa stage ang Megastar na may solo number na inawit ang To Love Again na theme song din ng pelikula niya noong 1983 with the same title.

After her number, hindi na rin nagtagal sa backstage si Sharon dahil maaga rin ang flight niya kahapon pa-Hong Kong kung saan ay nag-show naman siya kagabi.

Love nga lang daw talaga ni Sharon si Regine kaya naman pinagbigyan niya ang imbitasyon nito na mag-guest sa Regine at the Movies kesehodang may show nga siya kagabi sa Hong Kong.

So, abangan na lang next year ang bigger project na magkasama ang Asia’s Songbird at Megastar!

***

Kapuso staff nanoood ng concert ni Regine

Bago mag-8:00PM ay nakita ko sa lobby ng New Frontier Theater si Jed Madela na isa sa mga celebrity na nanood.

Nagkatsikahan kami ni Jed at nabanggit ko sa kanya na sobrang excited ni Annabelle Rama para sa isang project na gagawin nila sa February.

Sabi ni Jed, natuwa siya nang tawagan siya ng kanyang manager para sabihing kinuha nga raw siya ni Bisaya.

Ang magkaibigang K Brosas at Chokoleit ay nanood din ng Regine at the Movies.

Ang nakaka-touch ay ang ibang mga taga-production ng GMA 7 na nanood pa rin kay Regine.

“Siyempre, mahal namin si Ate (paborito nilang tawag kay Regine),” sabi ng isang taga-Kapuso network na nakabatian ko roon.