Sharon nangungulila kina KC, Kakie

Bilang isang ina, mararamdaman sa ilang mga Instagram posting ng Megastar na si Sharon Cuneta ang ilan sa damdamin nito.

Hindi man siguro tahasang sinasabi ni Sharon, pero ramdam na bilang nanay, may mga hinahanap siya sa mga anak.

Particular na naka-tag sa caption niya ang dalawang anak na parehong hindi niya kasama sa ngayon. Si Frankie Pangilinan na nasa America at nag-aaral at si KC Concepcion na hanggang ngayon ay nasa The Farm at San Benito lang.

Sabi niya, “I’m 54. How much longer do I have to live? Everything I ever did, every sacrifice, every decision I ever made, was for my children. I’m far from perfect, but I tried. I forgot for a minute that they grow up, they have their own minds, they leave. I forgot ME. I let go of my own dreams. No more time or energy to fulfill them. Got the dream of having a family. I don’t really care about what other people will think or say anymore. Just my children. They are all that matter. But sometimes I wonder if my children will one day say to me, “Mama, it’s time to think of YOURSELF. What do YOU really want? What will REALLY make you HAPPY? We may not agree with it or like it but we will respect and love you with all our hearts forever anyway.” That is a prayer.”

May nag-comment naman sa post ni Sharon na sa tingin daw niya, independent na kasi si KC at hindi na ito hahadlang kung ano ang gustong gawin ni Sharon na makakapagpaligaya sa kanya.

Sinagot ito ni Mega nang, “I hope so. I can only pray. Thank you for this.”

At sa huli kunsaan, nag-reply rin si Sharon sa isang comment ng fan na kunsaan, inamin ng fan na nawalan na raw siya ng gana kay Sharon dahil sa post nito noong January… tila hindi bet ng fan na sa social media naglalabas ng hinaing o ano mang sama ng loob sa anak at nakiusap pa itong iwasan na raw ni Sharon na purihin ang ibang kabataang celebrities na tila para rito, better than her own daughter na si KC. Sey pa ng fan, isipin na lang din daw ni Sharon kung ano ang nararamdaman ng anak. Pero sa particular post daw na ito ni Mega, na-feel daw niya ito bilang isang ina.

Dito sinabi ni Sharon na, “I think you have misunderstood the context of my post. I am going through so much at present.”

Max Collins 1 buwan walang tulog

One month at 3 days na ang baby nina Max Collins at Pancho Magno na si baby Skye Anakin. Ayon kay Max, nakikita raw niya na mas malaki ang hawig ng anak kay Pancho.

Aminado sina Max at Pancho na sa loob ng isang buwan, talagang wala raw silang tulog. Kapag gabi raw kasi, gising ang anak nila at kapag tulog naman daw ito, sa halip daw na sabayan din nila ng tulog, madalas ay nakatitig lang daw silang pareho sa anak.

Now that may plano na ngang mag-resume ng taping sa ilang shows ng GMA-7, sigurado raw na sa kanilang dalawa, matatagalan pa si Max na mag-resume sa work. Una raw, breastfeeding siya at baby pa ang anak nila at dahil sa new normal taping, hindi niya nga naman maiiwan ang anak ng matagal.

Si Pancho naman, alam daw niyang siya talaga ang mas kailangang mag-work, pero naiisip pa lang daw niya na matagal siyang mapapalayo sa mag-ina niya at kapag nakauwi naman na siya from the lock in taping, kakailanganin pa rin niyang mag-quarantine ay tila hirap na ang loob nito.

Pero siyempre, alam naman daw niya na ito talaga ang challenges ng new normal dahil sa pandemic.