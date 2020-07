Sharon naka-block pa rin kay Gabby

Sobrang aktibo ng mga fan nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Ang dahilan, ika-39 taon na pala ng kanilang loveteam, na nagsimula sa pelikulang Dear Heart.

“Aaaaahh kaya pala naman napakabusy ng ShaGab nation…39th Anniversary ng Dear Heart! Naku concepciongabby – ano masasabi mo sa ating fans? Puede na ba sabihin na kung galit sila sa COVID-19…mas dapat sila magalit at this year pa nagka-virus? O baka naman chismis lang…LOL. Jusko di ko kinakaya ang bigote at balbas ni G.! Sa buong buhay ko now ko lang siya nakitang ganyan! Maryosep. Di bale pogi pa rin. Uy. O para sa inyo yan mga S-G ha? Pero alam niyo, dapat lang nauna siya sa billing sa movie credits namin. Eh matatanda nag-uusap noon eh pumayag naman sila! Maaayos din naman yan pag nagka-chance…pero huwag na natin pakialaman yung kinasanayang ShaGab. Di na dapat makagulo yung nickname at 39 years na nakasanayan. Billing dapat ayusin. Malawak ang pag-intindi ng utak ko lalo na ng ego ko na meron lahat ng tao! Take good care and stay safe. Happy Anniversary to our “Dear Heart” & all our fans – and thank You Lord almost 4 decades na po mahal pa rin ng mga tao ang tambalan namin. Dear COVID-19, buong mundo ginulo at pinaiyak mo na…pero baka mas sinusumpa ka ng sa fans namin ngayon sa galit nila!Ngek!God bless us all everyone!” say ni Shawie.

Pero, may nakapansin na maling ‘account’ ang na-tag ni Sharon.

“Mali po atang Gabby Concepcion ang na-tag niyo, Mega?” sabi ni robertamdre.

“Inayos ko na. Pero niblock pa rin naming ang isa’t isa kaya ‘di ko pa rin siya ma-tag. Okay lang sus!” sagot ni Mega.

Well, ang hiling pa rin ng mga fan nila, magsama silang muli sa pelikula… (Dondon Sermino)