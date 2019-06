Sharon naghimutok, sinisi ang GMA-7 staff sa pagkamatay ni Eddie

Kapabayaan ang iginiit ni Sharon Cuneta sa kanyang Instagram na dahilan ng pagkamatay ni Eddie Garcia nitong Huwebes (June 20).

Sa lahat ng artista na nag-post ng kanilang reaksiyon, si Sharon ang pinaka-emosyunal sa lahat.

Sa caption ng photo posting ni Sharon, nagsu­sumigaw ang mensahe niyang buhay pa sana si Eddie kung walang kapabayaang nangyari at nasiguro ang kaligtasan ng mga artista.

Ipinagdiinan ni Sharon na hindi lang propesyunal ang relasyon niya kay Eddie kundi lumaki siya sa pagtuturo sa kanya ng aktor.

Giit pa ni Sharon, kung naging 100% lang na naging maingat ang ilang mga tao at hindi naging pabaya, nanatiling buhay pa siguro hanggang ngayon ang itinuturing niyang ama sa showbiz.

Nilinaw naman ng Megastar na hindi niya nilalahat na sisihin ang buong organisasyon o ang anumang istasyon sa isyu na ito dahil ayaw rin naman niyang masangkot sa usaping ito. Sa taping ng GMA-7 nangyari ang aksidente kay Eddie.

Hindi lang daw talaga niya tanggap ang mga sinasabing “wala namang may gustong mangyari nito.”

“I AM ANGRY BECAUSE THIS COULD HAVE TOTALLY BEEN AVOIDED. BUHAY NI TITO EDDIE ANG NAWALA AT NAWALA SIYA SA AMIN. Di ninyo maintindihan ang nararamdaman namin. Please stop gi­ving me flak at this painful time,” sabi ni Shawie.

Isang follower naman ni Sharon na si @espinosakristine ang nangaral kay Sharon at sinabing hindi ang singer-concert artist ang makakapagsabi kung hanggang kailan mabubuhay si Eddie.

“May mga tao nga grabe ang aksidenteng nangyayari yet they still survive. It’s up to God I guess becoz if its not yet his time God will definitely let him live…” sabi ng netizen kay Sharon, na hindi na sinagot ng Megastar.

Meanwhile, hindi lang ang mga seasoned stars ang nagluksa, kundi pati na rin ang mga millennial. Kabilang na rito sina Maymay Entrata, Gabbi Garcia, Yassi Pressman, Jeric Gonzales at marami pang iba.

‘Di kailangang magpa-IVF: Heart keri pang magbuntis

Aliw na aliw si Heart Evangelista sa kinalabasan ng interview ng kanyang asawang si Sorsogon Governor Chiz Escudero sa “Abantelliling,” ang online show namin ni Dondon Sermino na ipinalabas nang live nu’ng Miyerkoles sa Abante News Online Facebook page.

‘Yun nga ang naging bungad ni Heart sa amin ni Dondon nang makita namin siya sa launching, presscon niya bilang endorser ng “Thiocell”, ang premium Glutathione brand na nasa lozenge form.

Ginanap ang naturang presscon nu’ng Huwebes sa Plaza Ibarra sa Timog, QC.

Ipinagmamalaki ni Heart si Gov bilang masayahing kausap.

Anyway, bukod sa masayang pagsasama nila ni Chiz, ang Thiocell ang nagbibigay ng additional glow sa kagandahan ni Heart. Bukod sa kanyang beauty, ang priority ngayon ni Heart ay ang kanyang health na mapapalakas ng Thiocell.

Ibinalita rin ni Heart na may kakayahan pa siyang magbuntis at hindi kinakailangang dumaan sa isang clinical procedure para makabuo ng baby.

Ipinapaubaya na lang ni Heart sa Diyos ang kapalaran niya kung mabibigyan siya ng anak. Kung hindi naman ay masaya na rin siya sa buhay nila ngayon.

Nagbigay rin ng ilang impormasyon si Heart sa ginagawang international movie sa China, kung saan sumabak siya sa mga action scene. Nahirapan daw nang husto si Heart lalo’t hindi siya dumaan sa training, at hindi niya akalaing physically demanding ang mga eksena roon.

Dingdong ka-level na nina Mega, KC

Si Dingdong Dantes na ang official ambassador ng Mesa restaurant. Formal na ngang pumirma ng kontrata ang Kapuso actor sa mga boss ng Mesa na sina Mr. Rikki Dee (Chief Executive Officer), Mr. Eric Dee (Chief Operating Officer) at Mr. Raymund Federigan, noong Huwebes ng hapon sa Mesa SM Aura.

Si Sen. Kiko Pangilinan ang unang nag-endorse at nag-promote ng Mesa dahil kaibigan ito ni Mr. Rikki Dee.

Nang matanong si Dingdong ng “Abantelliling” sa deskripsyon sa kanya ng mga boss bilang “wholesome”, sinabi niyang nagpapasalamat siya na ganu’n ang tingin sa kanya ng mga boss.

Mapapabilang na si Dingdong kina Sharon Cuneta at KC Concepcion bilang mga franchise owner ng Mesa. Si Sharon ang may-ari ng Mesa Greenbelt 5 at si KC naman sa Megamall.

Pinag-uusapan na raw nila ng mga executive ang pagkuha ng isa sa mga bubuksang branch ng resto, sa Parañaque. Dahil sa bagong endorsement project na ito ni Dingdong, na-maintain niya ang estado bilang isa sa mangilan-ngilang Kapuso actor na may pinakamaraming ­product endorsement.

Dawn pinaligaya nang husto ni Ate Gay

Bumida nang husto si Ate Gay sa pani­ngin ni Dawn Zulue­ta nang personal itong mag-show sa aktres habang naghihintay ng cue nila sa paglabas sa comedy talk show nina Boobay at Tekla ang, “The Boobay and Tekla Show.”

Mapapanood sa Instagram wall ni Dawn ang video ng pagma-mashup nito habang nakaupo sila sa sofa. Tawa nang tawa si Dawn sa comic abilities ni Ate Gay, ganundin ang mga tao sa paligid nila.

Nagpakitang-gilas si Ate Gay kay Dawn na kinagat naman nang husto ng aktres.

Guest si Ate Gay sa show para dagdag-saya sa tandem nina Boobay at Tekla. Magpu-promote naman si Dawn sa programa para sa lalabas nilang movie ni Michael V, ang “Family History.”

Kung hindi kami nagkakamali, nakaka-dalawang beses na si Ate Gay sa “TBATS”, kaya may mga comment ang follo­wers ng komedyante na dapat raw ay maging regular na ang kanilang idol sa show.