Sharon naawa: KC humagulgol sa TV5 show

Inaabangan na ng marami ang guesting ni KC Concepcion sa talk show ni Luchie Cruz-Valdes sa TV5 na “Usapang Real Life” sa August 15.

Ipinapakita sa teaser na umiyak si KC nang pag-usapan ang tungkol sa sitwasyon niya bilang mag-isa at walang matatawag na sariling pamilya.

Dito parang ibinuhos ni KC ang nararamdaman at ang pagnanais niyang maging proud sa kanya ang kanyang ina na si Sharon Cuneta at ama na si Gabby Concepcion.

Hindi napigilan ni KC ang maiyak nang sabihin niyang may kanya-kanyang pamilya ang kanyang mga magulang, kaya gusto niyang maipagmalaki siya ng mga ito.

Pinoste ni KC ang teaser sa kanyang Instagram, na ayon sa kanya ay first TV5 guesting niya at memorable.

Samantala, nalusaw ang puso ni Sharon Cuneta sa awa sa panganay niyang si KC Concepcion, nang mapanood nito ang pag-iyak ng anak sa naturang interview.

Na-post ng throwback photo si Sharon na karga niya ang sanggol pa lang na si KC at kasama nito si Gabby. Dito idinaan ni Sharon ang madamdaming mensahe sa anak na nagsasabing hindi ito nawalan ng pamilya.

“My eldest, this baby girl, should never been made to feel alone…She didn’t choose to be born into a family that started out with so much love only to be broken apart into million pieces, like her mother’s heart…if I could…I would turn back the clock, and though I know the break-up still would have happened, I would try to shield her innocence from time… But the part of life I gave isn’t mine…Yet I would…if only I could…Once, we were a family, And in a sense whether we – or the – like it or not, we three still always will be, my Maria Kristina Cassandra Cuneta Concepcion. Papa and Mama will love you forever. You will always be our first child, the first who made us parents. If you’d had a brother, did you know Papi would’ve name him Gavin? And your Mama of course would’ve insisted on another name or two for him. Just like you. You are not alone. If anything, there’s more of us on both sides for you! Still…I feel you anak. Mija. Our baby girl. @itskcconcepcion.”

Daniel nabangga na, nagbayad pa

Bumida nang husto si Daniel Padilla sa social media at naging pinakamabait na nilalang sa mundo sa mata ng netizen na sa halip na awayin at pagbayarin sa nagasgas niyang mamahaling sports car ang tricycle driver na bumangga sa kanya, ito pa ang nagbigay ng pera sa huli.

Kumalat sa Twitter ang mga photo at video ni Daniel na kuha sa kaganapan nang pakikipag-usap niya sa driver, at makikita nga ang reaksiyon ng netizen.

@alwynzky: “Iba ka talaga boss DJ! Pa-kiss nga.”

@loveangelinequinto: “Awwwww @supremo_dp Tita @Karlaestrada1121 Thank you DeeK. Mas mabuti na ung ganito, Kesa ibang tao namemera. Good job DeeJ.”

Enzo pinaligaya ni Michelle

Mas naging naging masaya ang kaarawan ni Enzo Pineda sa pagdalo ng kasintahang si Michelle Vito. Pinoste ni Enzo ang mga larawan na kuha sa kanyang kaarawan kasama ang kasintahan. Sa isang larawan ay magkayakap ang dalawa.

“My heart is full. Thank you for the warm wishes,” sey ni Enzo.

‘Boba ka!’ Ethel kinuyog dahil sa bakuna

Kinukuyog ngayon ng mga anti-Duterte si Ethel Booba dahil sa mensahe nito sa vaccine laban sa virus, at sa pagtawag na “ipokrito” sa mga kontra.

“Yung mga ayaw ng vaccine galing China o Russia, antayin nyo kung saan yung gusto nyo ha!? Mapepera naman kayo e. ‘Tapos sigaw, ‘Naghihirap na kami.’ Aaaaaah. Ano tawag sa inyo? Mga ipokrito!”

at dahil diyan, diretsahang sinabi ng iba, tulad ni AkoNgaSyLico na isang “boba” si Ethel.

“Ang tunay na Ethel…Booba o Boba…Yung mga takot daw sa bakuna na galing sa China at Russia, mga ipokrito raw kayo! At least napatunayan na ni Boba o Booba na hindi siya talaga Charot @IamCharotism na unang hinangaan ng tao. Si Ethel without charot is simply boba.”