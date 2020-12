Sharon muntik malagasan ng P3.3M kay Keanu Reeves

Muntik nang pakawalan ni Sharon Cuneta ang P3.3M $70,000 para lang kay Keanu Reeves. Kasabay ng posting ni Sharon sa larawan ng Hollywood action superstar ay ang rebelasyon niyang sumali siya sa bidding sa Zoom ni Keannu para sa tutulungan nitong ‘children’s hospital’.

Pero dahil natalo siya, hindi nangyari ang paglabas niya ng mahigit tatlong milyon.

“I have a confession. Did you ever hear about that bidding for a few minutes live with Keanu over Zoom for a children hospital charity? I made a bid. I lost by $100. Natulog lang ako, paggising ko iba na nanalo. And my bid reached 70k – for sick children naman na charity kasi. Then for days I didn’t check my e-mail. When I did, there was one from the organizers pala saying that the winner couldn’t pay, after all! And if I still wanted to bid and get it. Waaaahhhh! I missed it because I didn’t open my dang e-mail! Oh, well…Lord sana may ganon pa po uli. Pero isip ko ayaw ni Lord makilala ko sya. Kasi baka makalimutan ko lahat ng kabutihang turo ng mga magulang ko at ng Bible sa kin. Juskopo,” sabi ni Sharon.

***

Kasal naudlot: Alex, Mikee nagpagiba ng bahay

Bagamat naudlot ang kasala nina Alex Gonzaga at Mikee Morada ngayong 2020, tuloy pa rin naman ang pagpapatayo nila ng bahay.

Magastos nga raw ang pagpapagawa ng bahay dahil pinagiba pa nila ang dating bahay sa lugar na `yon.

Nakabalandra sa Instagram ni Alex ang larawan nila ni Mikee na kuha sa dine-demolish na bahay. Ayon kay Alex, nasa halfway stage na ang pagpapagiba at susunod na agad ang pagpapatayo ng bahay nila.

***

Maris sawsaw sa kasikatan ng soft drink ad

Sumawsaw na rin si Maris Racal sa kasikatan ng RC Cola TV ad nang gumawa ito ng video sa Tiktok na hango sa nasabing commercial.

Mapapanood sa Instagram ang larawan niya na tinanggalan ng ulo at pinatungan ng bote ng soft drink. Dinikitan din ng mga paper cups ang likod niya gaya sa bidang bata sa ad.

Hindi nga lang natuloy sa paglalagay ng softdrinks sa likod ni Maris dahil nagulat ito nang may sumigaw. Si Maris ang kauna-unahang star na naglabas ng parody sa hango sa nabanggit na TV ad.

***

Arci bigong kopyahin ang BTS

Sumabay sa init ng “Army Selca Day” ng BTS sina Arci Muñoz at Jed Madela. Kanya-kanyang panggaya ang dalawang Kapamilya star sa kanilang paboritong member ng Korean Pop all male group.

Ginaya ni Jed ang photo ni Taehyung na may hawak na camera at itinapat ito sa kanyang mukha.

Si Jimin naman ang ginaya ni Arci na nagsuot ng bandana at nag-pose na nakaupo sa mga gulayan. Hindi man sakto ang panggaya ni Arci sa posing ni Jimin, ipinakita lang nitong pareho sila ng Korean singer ng bandana.