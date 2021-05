Sharon may gustong ipabugbog kay Pablo

Super rampa na nga si Sharon Cuneta sa Amerika. Kitang-kita nga kung gaano siya ka-happy na nakakagala siya finally sa US.

At sa isang post niya, itinuro niya ang nakatatak sa jacket na suot niya, ang ‘I Feel Like Pablo’!

“I do feel like Pablo. Not Kanye, but Pablo Cuneta. Oh Daddy…. I miss you so much. Wish you were here to punch some people in the face for me. Hahahaha!” sabi ni Sharon.

Well, sino kaya ang bet ipabugbog ni Sharon sa tatay niya? Na kahit may tawa nga ang post niya, ramdam mo na may hugot pa rin talaga, at naiirita pa rin talaga ang Megastar.

At siyempre, napansin pa rin ng mga netizen ang mga bonggang singsing ni Sharon.

“Those are my other ‘wedding rings’ for two different wedding anniversaries. The one ring on my other hand is my Daddy’s wedding ring,” sey ni Sharon.

“Oh, and that big red ring is my birthstone, the Garnet. I always wear it. Someone said it’s supposed to be my power ring. Naks!” saad pa niya.

At ang isang wedding ring (with Gabby Concepcion?) nga raw niya ay binigay na niya sa panganay na si KC Concepcion. Bongga! (Dondon Sermino)