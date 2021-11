Sharon ‘manggugulo’ sa ‘Ang Probibsyano’

Nagbubunyi ang mga fan ni Sharon Cuneta dahil ipinakita na siya noong isang araw sa closing bilboard ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ noong isang gabi.

Sabi, bukas daw ng gabi mapapanood na ang Megastar sa action-drama series ng ABS-CBN.

Isang miyembro ng Team Sharon ang nakatsikahan ko kahapon at happy naman sila sa ‘teaser’ ng Megastar na gaganap bilang si Aurora sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’.

Sabi nga, kaguluhan o kaayusan ba ang idudulot ni Sharon sa series?

Tinanong ko nga rin pala ang taong tsinika ko kung nakapag-taping ba kaagad si Sharon o kasama siya sa mga hindi pa nakukunan kahit nasa Ilocos Sur na?

“Nakunan naman agad. May number of days lang kasi si Mega dahil hanggang December 2 lang siya sa lock-in taping,” tsika pa ng kausap ko.

Samantala, ang gaganap na kontrabida ni Sharon na si Roi Vinzon, ang tsika ay hindi kaagad nakunan.

Dahil kaya ‘yon sa tsikang narinig ko na nagulat ang production unit group na may hawak ng pinagbibidahang series ni Coco Martin dahil may umeere pa palang teleserye sa GMA-7 si Roi?

Kasama si Roi sa ‘To Have & To Hold’ primetime series ng GMA-7 na ang airing daw ay hanggang December pa.

Pero hindi naman daw magiging problema ‘yon dahil ang katapat ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ sa Kapuso Network ay ang ‘I Left My Heart In Sorsogon’. Ang ‘To Have & To Hold’ ay nasa third slot daw ng GMA Telebabad shows, kaya hindi magkakatapat ang mga eksena ni Roi.

Well…

Bistek, Ruffa lakas magpakilig

Naloka ako, Dondon (my dear editor), dahil pati ang isa sa big bosses natin dito sa Abante na si Sir Rey Marfil ay inusisa ako kung sina Ruffa Gutierrez at Herbert ‘Bistek’ Bautista na raw ba?

Team Ruffa-Bistek daw si Sir Rey.

Ikinuwento ko naman ‘yon kay Ruffa at naaliw siya.

Ang nakakaloka lang, Dondon, dahil may jet lag pa rin ako, sa tuwing makakatulog ako at magigising, may mga nababasa akong messages sa akin na nagtatanong kung ‘item’ na ba talaga sina Ruffa at Bistek?

Marami talaga ang kinikilig sa kanila at parang young love team ang dating ng Ruffa-Bistek.

Ano kayang magandang itawag sa ‘love team’ nila? Hehehe.

Anyway, ayokong kulitin si Ruffa kung ano na ba talaga sila ni Bistek. Basta ang maganda, todo-suporta siya sa kandidatura ng actor-politician sa pagka-senador, huh!

‘Yun na!

‘Jun na!