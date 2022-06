Sharon mai-extend sa ‘Ang Probinsyano’

Isa sa mga malalapit kay Sharon Cuneta ang tinanong namin kung kailan lalabas sa lock-in taping sa Ilocos Sur ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ang Megastar?

“Dapat hanggang June 30 lang siya, pero baka ma-extend,” sabi nito.

Sa July 5 ang alis ni Sharon pa-Amerika dahil July 9 na ang kick-off show ng ‘Iconic’ US concert tour nila ni Regine Velasquez-Alcasid, pero baka ma-delay raw ang alis ng Megastar kung ma-extend pa ito sa action-drama series ni Coco Martin.

“Malalaman pa lang namin,” sey pa ng kausap ko.

Si Regine naman, may ‘ASAP Natin ‘To’ live on Sunday at ang alam ko ay may taping din ang musical show na ‘yon ng ABS-CBN on Monday and Tuesday, pero makakapag-taping pa ba ang misis ni Ogie Alcasid?

Well…

Ogie pinalungkot ni Regine

Speaking of Regine and Ogie, may nagkuwento sa akin na medyo sad daw ang singer-songwriter dahil ilang weeks din sa Amerika ang kanyang misis.

Ngayon pa nga lang daw ay sad na si Ogie, paano pa kaya kapag nakaalis na si Regine?

Ilang days ding taped ang ‘It’s Showtime’, hindi kaya biglang ma-surprise si Regine at ihahatid pala siya ni Ogie sa California?

Well, puwede! Kaya nga lang, sa July 11 ay live na uli ang ‘It’s Showtime’ kaya hanggang hatid lang ang puwedeng gawin ni Ogie dahil ang alam ko may 2 days quarantine rule ang ABS-CBN kapag galing ka sa abroad.

Vice Ganda dinumog sa LA

In fairness, ang bongga ni Vice Ganda dahil talagang dinumog ang pagdating niya kahapon sa Tom Bradley International Airport sa Los Angeles, California.

Pati Pinoy press sa LA ay sumundo sa kanya.

Sa airport pa nga lang ay super interview na sila kay Vice at isa nga sa sinabi ng dyowa ni Ion Perez ay ine-enjoy raw niya ang kanyang life.

Isa nga pala sa mga sumundo kay Vice kahapon sa LAX ay ang ‘Fully Vice-cinated!’ show promoter niyang si Anna Puno.

Bongga!