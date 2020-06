Sharon kumalas na kina Digong, Sarah

Naging malaki talaga ang epekto kay Sharon Cuneta nang pambabastos at ngayon ay patuloy na pamba-bash sa anak niyang si Frankie Pangiliinan.

Sa naging IG Live ni Sharon kagabi, isiniwalat nito ang laman ng puso niya.

“It’s been painful. It hurts about people making-up stories about you or parang wala nang stoplight. Wala nang yellow, oops, isip-isip muna.

“Ano bang nangyari sa pag-iisip nating mga Filipino? Ano ba ang nangyari sa common at basic human?” sabi niya.

Nabanggit ni Sharon ilang araw pa lang ang nakalilipas na may himig tampo sa ilang kaibigan pa rin ang turing niya kahit magkaiba sila ng political colors, pero sa panahon na siya ang may kailangan ng suporta, tila wala siyang nakuha.

Dito na binanggit ni Sharon ang mag-ama– ang Presidente ng bansa at ang anak nito na mayor naman ng Davao.

Ayon dito, “I’ve tried separating politics from friendship… ‘yung asawa ko, minsan masasama na yung sinasabing salita ng Pangulo about him, hinahayaan ko lang kasi, iniisip ko, they’re both politicians and that’s their issue.

“Although of course, that hurts me, pero since ang trato sa akin ng Pangulo, parang anak na. Ang tawag pa niya sa akin, ‘The singer of my life.’ Tapos, mahal ko si Inday Sara. Maliit pa ‘yan, Sharonian na ‘yan.”

Sabi pa niya, “Biglang after ng pagtitiis ko na alam kong nasasaktan ang asawa ko, tapos nagbitaw si Pangulo ng mga salitang hindi ko na talaga alam saan galing, minsan siguro kapag mainit ang ulo niya. ‘Yung sinabi niyang pinapaalis ko na si Kiko, gulat na gulat talaga kami ro’n.

“Ang masakit sa akin, it was Frankie na naga-adjust pa lang sa buhay niya sa New York, tapos makakarinig ng gano’n. Iba talaga kapag anak ang affected.

“I think, for the peace of my family, tutal tinitira rin naman ako ng mga supporters ni Tatay kahit na kaibigan ko siya at wala naman akong pakialam sa politika, so, mananahimik na lang ako, didistansiya na lang siguro ako.”

VP Leni type maging pangulo ni Shawie

Sinabi rin niya na wala rin naman daw siyang malapit na kaibigan sa Liberal Party na kung tawagin ng iba ay Dilawan at palaging ina-associate agad sa Aquino.

Pero sa huli, sinabi nitong sana raw tumakbo ang ngayo’y Vice President na si Leni Robredo ng Presidente.

Naluha na si Sharon nang sabihin nitong nakakatakot na raw talaga.

“Sana kapag natapos ang term ni Pangulong Duterte, sana talaga manalo si V.P. Leni. Baka sakaling bumalik ang pagka-disente ng karamihan sa atin.

“Sorry, I am just so upset.”

Aminado si Sharon na sa nangyari, siya raw talaga ang naging sobrang apektado. Ang anak daw niya na si Frankie ay mas strong pa sa kanya.

“She’s so much stronger than I am. She’s so opinionated. At saka, sanay na siya. Saan ka naman nakakita na ang liit-liit ng anak ko, kinukumpara kay KC. Mas maganda si KC. Obvious ba? Eh, matinee idol ang tatay niya.

“Ganun kasama ang tao,” umiiyak na sabi ni Sharon.

“They shouldn’t do that to sisters and they shouldn’t do that to children, especially siblings. It’s so unfair. Please don’t do that to my children.”

Sabi nga ni Sharon, natural lang daw dahil hindi naman daw guwapo si Sen. Kiko na kagaya ni Gabby.

“But it doesn’t matter. When I married Kiko, lahat yun kinalimutan ko. Lahat ng guwapo, sinaktan lang ako. Hindi naman pangit si Kiko, hindi lang matinee idol.

“But how dare you, pag-aawayin niyo ang magkapatid. Ako po ang nagsilang sa kanila at hindi po ganun ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. They’re are very pretty and each of them has their own kind of beauty.”

Suporta ni KC asam ni Mega

Sa huli, may himig kayang pag-asam si Sharon sa panganay na anak na sana, magsalita rin ito o idepensa silang mag-ina, lalo na sa mga netizens na sobra na ang ginagawang pambabastos.

“I wish ate (KC) will say something. I wish she’ll come to the rescue of everybody. I wish she will say, stop doing this to my mom and to my sister.

Pero sabi rin niya, “At the same time, I don’t want her to get involved…”