Sharon kilig sa balik tambalan kay Rowell

May idea na ang mga fan sa magiging karakter ni Sharon Cuneta sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’, at `yon ay bilang ex-dyowa ni Rowell Santiago, na gumaganap na presidente sa teleserye.

Pero siyempre, mas pinalalim, at hindi basta-basta idinikit lang ang karakter niya sa karakter ni Rowell.

“Sabi ko nga, balik love team kami ni Rowell. Pero, napakahaba at ang lalim ng back story namin. ‘Yun lang ang kaya kong sabihin. Baka magalit na si Coco,” sabi ni Sharon.

Anyway, hindi raw nahirapan si Coco Martin na kumbinsihin si Sharon na makasama sa teleserye nila.

“Noong sinabi sa akin, nag-yes ako agad. Nagka-zoom kami ni Coco. No brainer talaga, oo agad.

“Ang nerbiyos ko lang, paano kaya gumawa ng teleserye na everyday? Sanay ako sa movies. Iba ang seryosong drama, tapos Kapamilya. Tapos ang laki-laki ng papasukin kong teleserye.

“My family is very excited na makita ako sa show, buong household namin, sobrang thrilled ako.

Coco hindi pinatulog ni Shawie

Ikinuwento ni Sharon kung paano nabuo ang karakter niya.

“Si Coco, parang inistorbo siya isang gabi, 4:00 am gising pa siya, ako ang naiisip niya, na hindi niya alam kung bakit. Tapos 7:00 am nag-text siya kay Tita Cory, na kung puwede raw i-guest si Sharon. Sabi, ni Tita Cory, ‘Ha? I’ll message her, asked her.’

“So, nung kinausap ako, sabi ko sure. Nasa States pa ako that time. Pag- uwi ko nag-zoom kami.

“And Coco was just… diretso kinuwento niya agad lahat.

“I was so impressed. Sabi ko nga kahit walang story, tatanggapin ko na ito. Nakakataba ng puso na pinaghandaan ka, inalagaan ang karakter mo, walang butas talaga, lahat may koneksiyon, na hindi lang basta pinasok. I’m very grateful for that, sabi ko nga, punta na tayo sa Ilocos,” kuwento ni Sharon.

Sey mo Derek? Ayoko na! Pagod na ako! — Ellen

Umaray na si Ellen Adarna dahil sa sunod-sunod na paandar ng mga taong nagmamahal sa kanila.

Siyempre, may kinalaman `yon sa nalalapit nilang kasal ni Derek Ramsay.

Kaya naman sa isang surprise party para sa kanila, halatang hindi na kinaya ni Ellen ang ganap.

“The only decent family picture (ayaw ko na ng party! Ayaw ko na ng surprise! Pagod na ko. Pagod na kami! Hahahaha!” sabi niya.

Siyanga pala, ang daming pumuri sa anak ni Derek, na lumalaki na ang super guwapo rin, ha!