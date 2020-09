Sharon inspirasyon si Lloyd Cadena

Miss na ni Sharon Cuneta ang madalas na pagti-text nila ni Lloyd Cadena, ang sikat na vlogger na pumanaw kamakailan.

Sabi ni Megastar, maraming naituro sa kanya ang grupo nina Lloyd Cadena.

“Sa mga taong nagmulat sa aking mga mata sa kasiyahan sa gitna ng kahirapan at iba pang struggles sa buhay…all of you and Lloyd humbled me more and inspired me, and you will continue to.

“Salamat, BNT (Bakla Ng Taon). Mahal ko kayo. Nawala man si Kuya Lloyd niyo, nandito pa ako para gabayan kayong lahat. Mahal ko kayo. Huwag na huwag nyo kalimutan ang mga turo ng Kuya Lloyd niyo sa inyo para mapabuti at umasenso lahat ang mga buhay niyo. God bless all of you.

“Pakialagaan si Mother Kween mga anak. Mahigpit na yakap to her from me, at sa inyong lahat,” sabi ni Sharon.

"Already missing Kween LC (tawag kay Lloyd Cadena)… Please continue supporting his YouTube channels and watching his funny old videos, as well as subscribe to and please support his Mama's YouTube channel, Mother Kween's Kitchen, so that we can help his family continue to earn to complete his monthly payments for the house he had just bought for himself and his beloved family. Thank you so much. God bless you. #motherkween," pakiusap pa ni Shawie.