Sharon hindi inagawan ni KC ng mga alahas

Meron pa ring mga basher na sa aming palagay ay ine-expect na rin siguro ng Megastar na si Sharon Cuneta nang gawin niya ang recent vlog, pero mas marami ang na-inspire.

Sa kanyang recent vlog ay ipinakita niya ang collection niya ng mga mamahalin niyang relo.

Nandiyan pa rin ang mga comments na, “insensitive.” “Bakit kailangang mag-brag?” “Sa panahon ngayon, wrong timing naman ang pagyayabang ng mga luxury watches niya.”

Pero, mas marami kaming nabasang natuwa at na-gets ang motibo ni Sharon sa pagpi-feature ng mga mamahalin at vintage na na maituturing na mga relo niya.

More than the watches, it’s the story behind it. Natuwa ang netizens sa mga kuwento ni Mega sa likod ng bawat relo na meron siya. Katulad ng regalo sa kanya ng ama noong grade 4 pa lang siya na isang corum brand watch. Na hindi niya mapaluwagan na dahil sinabihan siya ng gumagawa not to touch or change it dahil hindi na gumagawa ng ganung style ang brand at iba ang pagka-intricate ng pagkakagawa.

Karamihan din ng relo niya ay minana pa niya sa namayapang ina. Naalala tuloy namin ang tsismis, na hindi naman pala totoo na kesyo sa paboritong apo ni Mommy Elaine Cuneta na si KC Concepcion napunta lahat ng alahas nito.

May nag-comment din na yung mga gumagawa raw ng vlogs tungkol sa horology sa ibang bansa ay dapat na i-feature si Sharon dahil ang mga brands nito ay totoong iconic na.

Aliw naman ang comment na, “I realized I can only afford one thing: the wifi to watch this video.”

Pagkatapos na mag-vlog ng mga relo, inuudyukan naman ng netizens na mag-vlog naman daw ito ng mga mamahaling bag collections, mga luxury appliances at mga kuwento sa likod nito.

***

Alessandra tuloy ang batikos sa Manila Bay

Pinangatawanan na ni Alessandra de Rossi ang mga tweet niya tungkol sa controversial white sand sa Manila Bay.

Na ngayon nga ay may mga migratory birds na rin daw. Kaya hirit ni Alessandra nang umulan ng malakas at medyo magbaha sa garden nila, “Baha na naman sa lakas ng ulan. It’s so depressing. Dapat umorder ako ng white sand.”

Nag-post din ito ng same pictures na nagsi-circulate online kunsaan, makikita ang white sand at ang mga dumayong ibon daw, tila para maipakitang hindi totoong harmful ang epekto ng white sand.

Sey ni Alessandra, “Ang ganda! Picture pa lang, nawala na ang depression ko! I love it!”

Dedma naman na ang actress sa mga nagne-nega sa mga tweet at opinyon niya at nagsasabing napaka-sarcastic daw nito.