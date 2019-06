Sharon, Goma ‘nagligawan’ sa Instagram

Ang lakas magpakilig nina Sharon Cuneta at Ormoc Mayor Richard Gomez sa social media, ha! Halos maihi sa kilig ang mga follower nila dahil sa palitan nila ng chika.

Kung wala lang mga dyowa ang dalawang ito, iisipin mong ‘nagliligawan’ pa lang sila, ha! Ang sweet kasi ng datingan ng usapan nila.

Anyway, nagsimula lang ang lahat sa pagpapadala ni Goma ng pinya at lechon kay Mega, ha! Feeling nga ng mga fan nila, parang nanliligaw si Goma na pinadadal-han ng masasarap na pagkain ang kanyang iniirog.

“My favorite Mayor sent us pineapples two weeks ago, and today, lechon! Some of the best lechon we’ve had are from Ormoc! You must visit Ormoc and once you’re there, I hope you give yourselves a chance to try their lechon and pineapples! Thank you so much again, Richard!!! Really proud of you and all the work you’ve done for your city! Busog ang buong pamilya at household namin!” sabi ng Megastar.

Na sinagot naman agad ni Mayo­r na; “Thank you very much! Mag-bake ka na ng carrot cake.”

Na siyempre ay sinagot ulit ni Sharon na; “The minute I do, yung first two with the extra frosting in a tub na gusto mo, sayo ko agad ipapadala! Sa Forbes not Ormoc ha? Hahaha! Thanks again so much! Basta may piña uli please don’t forget to send me some again!”

At ang mga fan nila, feel na feel mo ang kilig sa mga mensahe nila, boundtosharon “@shagoms30 gusto ko yung pag uutos tlaga eh anlakas eh yung parang “honey mg bake kn duon pag babalat kita na kita ng pinya” jusku ka indai bote.”

3tt3ya “@richardgomezinstagram ay so kiliig naman ng maghoney.”

msmeannremo “@reallysharoncuneta lakas maka throwback mega…bakit nakakakilig??? pasintabi naman po k ms lucy at sen kiko…#ShaGom.”

Sey niya Cong. Lucy Torres at Sen. Kiko Pangilinan?

Well…

Robin, Shawie tinapos na ang away

Kaloka, may tampuhan, away pala sina Robin Padilla at Sharon Cuneta, ha! At sa mga loyal na fan lang ni Megastar namin nalaman.

Ang husay naman nilang magtago, ha! Pero, bongga naman, dahil tulad nga sa ibang artista, nabubuking mo lang ang away nila kapag nagkabati na sila.

Na tulad nga sa ibang nagtatago ng relasyon, nabubuking mo lang na naging magdyowa sila kapag naghiwalay na sila.

Anyway, nagkita nga sa isang event sina Sharon at Robin. At tanong nga ng mga fan nila;

megaismystrength_tinay_tmu; “OMG nagkita naba kayo ni tay mama?”

Na sinagot naman ni Sharon na; “@megaismystrength_tinay_tmu @elaizamariepagar Nagkasalubong kami. Nakapag-usap din after sa phone.”

At ‘yun na nga, hudyat na ‘yon para kiligin at magtanong ang mga fan kung gagawa na baa gad sila ng pelikula.

megaismystrength_tinay_tmu “OMG heto na guys!! Yahoooohh kala namin mama poreber na kami magugutom eh. Wag na kayo away ni tay mama ha???? part two ng UY mama kahit ano basta kayo ni tay magkasama. Thank you Lord.

@shabinunited “Mama bati napo kayo ni tay? @reallysharoncuneta ??sorry ma makulit mga anak niyo.”

megaismystrength_tinay_tmu “@reallysharoncuneta omayghades mama nag sorry po ba sa personal tatay namin?”

Kaaliw, di ba? At aliw na aliw rin ang misis ni Robin na si Mariel Padilla sa pangyayaring ito.