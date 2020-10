Sharon durog ang puso sa pagpanaw ng fan

Dumaan na naman sa kalungkutan si Sharon Cuneta sa pagyao ng isa sa pinakamatagal niyang fan na si Remy Ramirez. Ibinahagi ni Sharon sa Instagram ang pagluluksa sa sinasabi niyang “one of my originals” at presidente ng isa sa mga fan club niya noon pang 70s, 80s.

Durog ang puso ni Sharon na dahil sa pandemya kaya hindi niya nagawang makipagkita sa fan bago man lang ito pumanaw.

Ayon kay Sharon, mas nauna pa niyang nakilala si Remy kaysa kay Gabby Concepcion.

Maraming magagandang alaala si Sharon sa fan lalo na sa mga birthday asalto at suportang ibinigay nito sa maraming taon niya sa industriya ng aliwan.

Isa si Remy sa mga namatay na malapit sa buhay ni Sharon, gaya ng kanyang tiyahin na namatay dahil sa COVID-19 na hindi man lamang niya nadalaw. Kaya nalugmok sa lungkot ang aktres.

Rayver kinopya sina JC, Jason

Napagkamalang sina Jason Abalos at JC de Vera si Rayver Cruz sa short dance video post nito sa Instagram. Naka-shade si Rayver habang nagsasayaw sa tabing dagat, suot ang sando na pula at shorts.

Kung hindi nakaposte sa sarili niyang IG ang video, hindi malalamang si Rayver ito dahil sa ngiti ng aktor at hugis ng mukha na kahawig nina Jason at JC.

Kahit mismo si Jason, nagulat nang makita niya ang sarili na nagsasayaw, pero ang kaibigang si Rayver pala ito.

Anyway, hula ng mga fan, kasama si Rayver sa birthday celebration ni Janine sa El Nido, Palawan. Inaabangan ng mga fan ang mga photo nila ni Janine na magkasama.

Nalito lang ang ibang mga fan dahil kasabay ng Palawan trip ang mga paglabas ni Rayver sa virtual event ng Gabay Guro, pati na sa pilot airing ng “The Clash” ng GMA-7.

Imbensiyon ni Martin kontra virus pinagtawanan

Kahit nagbigay katatawanan, ipinapalagay na puwedeng gamitin ang imbensyon ni Martin Nievera bilang karagdagan sa safety measures kontra COVID-19.

Ipinagmalaki ni Martin sa Instagram ang naisip na fiber glass shield na maikokonsiderang epektibo para sa mga entertainer na gaya niya sa kanilang mga live performance.

Makikita sa IG ni Martin ang isang malaking front glass shield ng sasakyan na nilagyan ng metal support at roller na paa.

Nag-demo si Martin at makikitang habang hawak niya ang microphone hila-hila niya kahit saan sya magpunta ang glass barrier.

Aniya, puwede niya itong dalhin sa paglapit niya sa mga kakantahang audience. Magagamit din itong divider sa makiki-duet sa kanya.

Sabi pa ni Martin, mahaharang ng rolling shield ang droplets ng mga singer na posibleng makahawa ng virus.

Maiibsan din ang discomfort ng mga singer na gumagamit ng face shield kapag kumakanta.

Ang iba sa mga nag-comment ay inakalang joke ang imbensyon ni Martin, pero kung iisipin may tulong ito at epektibo nga sa mga singer na gaya niya o sa mga kailangang makipag-usap ng harapan nang hindi na kailangang gumamit pa ng face mask o face shield.

Jenine super rampa sa UK nang walang face mask

Pinuna ng mga fan ang ina ni Janella Salvador na si Jenine Desiderio sa hindi nito pagsusuot ng face mask sa labas ng bahay ng boyfriend ng anak na si Markus Paterson.

Nakaposte sa Instagram ni Jenine ang photo niya kasama si Janella, isang bata, at ang tatay ni Markus, habang nasa top down car.

Tanging si Janella lang ang nakasuot ng face mask sa kanilang grupo.

“Supermarket run, Yes, no masks. But masks are only required here inside supermarkets, restos & public transport. Face shields are unheared of in here,” sey ni Jenine.

Kahit nakasaad na sa caption kung saan lang required ang face mask, pinuna pa rin ang nasabing ina ng aktres.

@menchie24: “Enjoy! Just a polite reminder, masks are strictly required in the hospital and any health care facilities.”

Sumagot naman si Jenine at nangatuwiran kung bakit hindi siya naka-face mask.

“@menchie24, That’s right. Hospital being a public place with people it is of course required. We are in the countryside where population is really low & you don’t really see people outdoors & on the rare times you do nobody really wears mask here outdoor bec social distancing is practiced even if you don’t try bec there’s just so much open space. There is no congestion of people here. I know it’s hard to imagine living without a mask now. That’s how i felt too when i got here bec i’ve gotten used to wearing a mask like my life depends on it. But it’s so different here. We of course wear our masks in places where they’re required like when we go to the supermarket. Cases are not as high here back home. We are not yet (!) on any form of lockdown. But thank you for your genuine concern. Much appreciated,” sagot ni Jenine.