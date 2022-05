Sharon desperada na

Nakakaloka naman ang post ni Sharon Cuneta kung saan bonggang- bongga ang mga akusasyon niya sa kalaban sa politika ng partido ng kanyang asawa.

Parang desperado na maipanalo lang ang minamanok niya?

Noong nabubuhay pa ang mga magulang niya ay super close ang mga ito sa magulang ni BongBong. Ninong pa naman niya sa kasal ang ama ni Bonbong. Naging blue lady pa si Mommy Elaine Cuneta noong araw.

Isa ako sa naging staff ni former First Lady Imelda Marcos noong nasa New York pa siya kaya kasama kami sa entourage niya pag-uwi sa Pilipinas.

Sa mga first few months ay madalas nakakasama ni Mrs. Marcos sa mga event si Mayor Pablo Cuneta at Mommy Elaine at kaya nakilala ko ang huli na super-chika at napakabait. Ganun ka close ang magulang ni Sharon kay Mrs. Marcos.

Madalas binibigyan ni Mayor Cuneta ng police motorcycle si Mrs. Marcos. Kaya hindi nagbago ang pagkakaibigan ng mga Cuneta kay Mrs. Marcos kahit wala na ito sa power.

Puwede naman mangampanya nang walang siraan. Hayaan na lang ang tao magdesisyon kung sino ang napupusuan.

Isang araw lang ang election at ag ka tapos ay back to normal. (Joe Barrameda)