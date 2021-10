Sharon, Ciara apektado sa laban nina Kiko, Tito

Alam na ni Ciara Sotto na iba’t ibang komento ng mga netizen ang matatanggap niya dahil sa politika.

Karamihan nga ng miyembro ng pamilya ni Ciara ay nasa politika. Ang kanyang ama, si Senator Tito Sotto ay tatakbo ng pagka-Bise Presidente.

Nang maglabasan na nga na ang running-mate ni V.P. Leni Robredo para sa susunod na Vice President ng Pilipinas ay si Senator Kiko Pangilinan, iisa agad ang nasa isip ng karamihan. Maglalaban ang mag-tiyuhin.

Hindi man blood related sina Tito Sen at Kiko o maging si Tito Sen at ang Misis ni Kiko na si Sharon Cuneta, daig pa sa anak ang turing ng mag-asawang Tito at Helen Gamboa kay Sharon. Si Sharon bilang pamangkin ni Tita Helen.

Ang laban nila ngayon, hindi na lang sila magkaiba ng partido, iisa ang posisyon na paglalabanan nila.

Nag-post si Ciara sa kanyang Instagram, pero off ang comment section nito sa araw na nabalita nga na si Sen. Kiko ang isa sa makalalaban ng ama. Sabi ni Ciara, “I love you with all my heart Tatay @helenstito! We are all behind you… praying for you. May God continue to guide you and your decisions. No matter where God takes you… all the way. We love you!”

Kasunod nito ang mga hashtags na we need a leader, ito ang simula, at SP2VP.

Nag-send kami ng private message kay Ciara para sa reaksiyon sana nito, pero seen lamang ito.

‘Lacson pa rin’ Iwa respetado mga artistang maka-Leni

Bilang si Senator Ping Lacson na tatakbo naman sa pagka-Presidente sa May 2022 election ay Tatay ng partner ni Iwa Moto na si Pampi Lacson, given na ang all-out support niya rito.

Nag-post ito sa kanyang social media na siguro, dahil pag-anunsiyo ni V.P. Leni Robredo na tatakbo nga siya bilang Presidente, halos karamihan sa mga taga-industriya ay naging open din sa paglalabas ng kanilang political color at ito nga ay “pink.”

Nag-post si Iwa na nakikita raw niya ang choices ng mga mga kaibigan niya at nirerespeto niya ito. Pero sana raw, respetuhin din ang desisyon niya.

Aniya, “I have tons of friends that are very vocal about their candidate and I respect them. That is their choice.

“I just hope that people would also respect my decision. And I pray that people will just stop arguing over politics, and start to respect one another.

“Sa panahon ngayon dapat di na siraaan ang gawin natin instead dapat maging maingat tayo at mapagmasid. Gather facts and when the time comes vote wisely.

“I fully admit yes I support my father in law. Because I personally knows how much he loves the country. If you support him, thank you so much. If not naman its ok. But please we need to stop the negativity now.

“Let’s just hope that the next administration will do good.”

Meryl nagbunyi sa pag-atras ni Willie

Sa pag-anunsiyo naman ni Willie Revillame na hindi na tatakbo bilang Senator, masaya ang anak na si Meryll Soriano.

Nag-post ito sa Instagram ng picture ni Willie habang karga ang anak nila ni Joem Bascon at isang simpleng, “Love you, Papa” na may prayer at heart emoji.

At sa kasunod na IG post ni Meryll, katulad ng ibang celebrities, naging open ito sa kung sino ang Presidente sa pagpo-post na naka-pink siya at may caption na “Pink is the new Hope.”

Sa part ni Willie, binigyang-diin nga niya na kung meron man magtutuloy-tuloy na gagawin niya at hindi mawawala ay ang kanyang programa sa GMA-7 na “Wowowin.”