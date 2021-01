Sharon ayaw pagamit sa ASAP

Ikinaloka ni Megastar Sharon Cuneta ang chika na isa siya sa bonggang aapir sa ASAP Natin ‘To sa Linggo, bilang pasabog nga sa paglipat nila sa TV5. Inianunsiyo na nila na mapapanood ang ASAP sa TV5 mula sa Linggo.

At hindi nga nagustuhan ni Sharon na parang nagagamit siya, at baka raw ang ending ay siya pa ang magmukhang masama, kapag hindi siya napanood ng mga fan doon.

“Wala po ako sa ASAP sa Sunday! I don’t know why lumalabas sa social media na guest po ako sa ASAP this Sunday when ‘di naman po ako nag-‘Yes’ sa pag-guest at ‘di ko alam pang-birthday ko pala dapat yon, kasi patapos na ang buwan, at dahil may work po ako that day at ‘yun lang po ang gusto kong gawin,” saad niya.

At dahil pinalalabas dawn a birthday celebration ni Sharon `yon, kaya inaasahan din daw ang paglabas ng anak nila ni Gabby Concepcion na si KC Concepcion. Kaya agad din niyang sinopla ang chika na `yon.

“Ayoko din ‘yung nadadamay pa pati si KC na lalabas ba siya o kung anuman. Para tuloy ‘di mo alam kung celebration ba dapat o para kayong pinaglalaruan mag-ina?

“I love my ASAP family (I love Mr. M most of all, pero nawala na siya doon.) But this is upsetting. Kasi pag di ako lumabas eh ‘di ako pa po ang lalabas na masama?

“Nananahimik po ang buhay ko. The stars of ASAP have nothing to do with this. I am sure the staff mean well by asking me to guest. Unfortunately, this is still unfair to me.”

Well… (Dondon Sermino)