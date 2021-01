Shangri-La tiklop sa pandemya

DINISISYUNAN na ng Shangri-La Group na pansamantalang isara ang Makati Shangri-La sa February 1, 2020 matapos ang halos tatlong dekada dahil sa matinding naging epekto ng COVID-19 pandemic sa turismo.

Sa isang liham kay Arthur Lopez, presidente ng Philippine Hotel Owners Association, kahapon, sinabi ng Shangri-La Group na hindi na kakayanin ng pondo nito ang hamon na dala ng pandemya sa kanila ng kanilang best efforts.

Ayon sa liham, naging prayoridad ng Shangri-La Group ang trabaho sa kompanya at tinututulungan nito ang mga tauhan nito sa nakaraang 10 buwan ngunit umabot na ito sa punto magtatanggal na ito ng tao.

“Despite our best efforts, the prolonged recovery timeline has resulted in increasing financial pressure on the company here in the Philippines,” sabi ng Shangri-La Group. “Owing to continued low business levels and having considered all viable otions over weeks of consideration and deliberation, we unfortunately must now make the extremely difficult decision to reorganize our workforce and operations in the Philippines as we continue to navigate an uncertain business environment.”

Ang Makati Shangri-La Manila ang kauna unahang hotel ng Shangri- la sa Pilipinas kung saan may apat pa itong hotel ang Shangri-La at the Fort, Manila, ang EDSA Shangri-La Manila, ang Shangri-La’s Boracay

Resort and Spa at ang Shangri-La’s Mactan Resort and Spa sa Cebu. (EileenMencias)