‘SHAME ON YOU!’ — FAELDON

Binanatan kahapon ni Bureau of Customs (BOC) Commissio­ner Nicanor Faeldon ang mga pulitiko na gusto siyang mapatalsik sa pwesto para sa kanilang personal na interes sa ahensya.

Sa kanyang press conference, ibinunyag ni Faeldon na may mga pulitikong nais impluwensyahan ang Board of Promotions ng ahensya at gustong ilagay ang mga kakilala nilang personalidad upang mapabilis ang kanilang mga transaksyon sa loob ng ahensya dahil marami sa mga ito ang nagmamay-ari ng importation at forwarding companies.

“I am appealing to you. You know that your request is a form of corruption but you insist and magagalit pa kayo. Shame on you. Stop it,” sabi ni Faeldon. “This is not your property. This is the country’s Bureau of Customs, this is the Filipino people’s Bureau of Customs. So don’t act like you own this.”

Nagalit umano ang mga naturang mambabatas nang manindigan si Faeldon laban sa korapsyon at katiwalian sa loob ng BOC na “marching order” sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Meron din umanong nagre-request para mare-assign sa ibang opisina ng BOC ang ilan sa kanilang mga empleyado.

“Pati assignment, ituturo sa’yo, `O, dito mo ilagay’. Why would I allow that,” sabi ni Faeldon.

Pero, hindi nito pinangalanan kung sino ang kanyang mga tinutukoy.

“I do not want to humiliate anybody. We are still workers in the government but I am appealing to you. Stop it. Stop it because it doesn’t do anything good to this country. Alam n’yo na mali `yan. This is a very corrupt bureau and you are making it more corrupt. Please stop it,” pagdidiin ni Faeldon.

Kasabay nito, nanindigan si Faeldon na hindi siya magbibitiw sa pwesto lalo at hindi umano inungkat ni Pa­ngulong Duterte ang bagay na ito nang ipatawag siya sa Malacañang habang nasa gitna ng pagdinig ng Kamara ukol sa P6.4 bilyong shabu na nakalusot sa BOC.

Ang tanging bilin umano sa kanya ng Pa­ngulo ay ipagpatuloy ang pagpapatupad ng reporma sa BOC upang maging epektibo ito sa ahensya.

PANGALANAN MO — SOLONS

Hinamon naman siya ni House Minority Leader Danilo Suarez na pangalanan kung sino ang mga pulitiko na sinasabing humihingi ng pabor sa BOC.





“Kung sino man `yun, it’s the duty of Congress to discipline them,” ani Suarez na naniniwalang resbak lamang ito ni Faeldon sa Kongreso dahil ayaw nilang palagpasin ang P6.4 bilyong shabu na nakalusot sa BOC na malaking kahihiyan sa kampanya ng Pangulo laban sa ilegal na droga.

“He caused embarrassment to the President at hindi `yan dapat mapalagpas. But…kung mayroon talagang Congressmen na humihingi ng favors sa mga shipments, name them,” ani Suarez.

Dapat aniya, mag-leave of absence muna si Faeldon sa BOC o mag-resign na lamang dahil sa ginawang kahihiyan sa kampanya kontra ilegal na droga.

“Pangalanan n’ya (Faeldon) kung sino (congressmen) na influence peddlers na miyembro ng Kongreso,” ayon naman kay Ako Bicol Partylist Rep. Alfredo Garbin.

Sinabi naman ni Kabayan Partylist Rep. Harry Roque na mataas ang respeto niya kay Faeldon pero dapat na umano itong mag-resign.

“I think he should do, what every officer and gentleman should do and that is consider resigning already. Alam ko naman na siya ay officer and gentleman sa kanyang puso so he should do the honorable thing,” ani Roque.

FAELDON MASISIRA KAY DUTERTE

Naniniwala naman si House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez na mababago ang tiwala ni Pangulong Duterte kay Faeldon kapag natapos na ang imbestigasyon sa P6.4 bilyong shabu scandal sa BOC.

“Sa tingin ko po pagkatapos ng committee hearings namin, na kung saan ay ma-establish na po `yung facts at makapagbigay na ng rekomendasyon `yung committee namin dito sa House of Representatives, pati po `yung committee doon sa Senado ay tingin ko naman, ay bibigyan-halaga ng ating Pa­ngulo,” ani Alvarez.

Maging si House Majority Leader Rodolfo Fariñas ay naniniwala na kapag nabasa na ni Pangulong Duterte ang report ng Kamara ukol sa shabu smuggling ay rerespetuhin ito ng Pangulo at posibleng maiba ang kuwento o sitwasyon kay Faeldon.