SHAME KILLING SA MASAKER!

Pinahirapan muna bago tuluyang pinatay ang isa pang suspek sa minasaker na mag-anak sa San Jose del Monte City at ginawa pang kahiya-hiya ang hitsura ng bangkay nito bago itinapon sa gilid ng kalsada sa Brgy. Pacalag, San Miguel, Bulacan kahapon ng umaga.

Sa report ng tanggapan ni Supt. Isagani Enriquez, hepe ng San Miguel Police, kinilala ang pinatay na si Anthony Garcia alyas ‘Tony’, isa sa tatlong suspek sa pagpatay sa mag-iina at biyenan ng security guard na si Dexter Carlos sa Northridge Royal Subdivision, Brgy. Sto. Cristo, San Jose del Monte City.

May palatandaang pinahirapan muna si Garcia bago tuluyang itinumba. Nagtamo ito ng tig-isang tama ng bala sa ulo at dibdib na tumagos sa braso.

Natagpuan ang bangkay ni Garcia sa gilid ng provincial road sa Brgy. Pacalag. Binalot ng masking tape ang ulo nito, tinalian din ng masking tape ang mga kamay saka sinabitan ng karatulang “addict at rapist”.

Si Garcia ang ikatlong person of interest sa Bulacan massacre noong Hunyo 27 ng madaling-araw matapos inguso sa pulis­ya ng pangunahing suspek na si Carmelino Ibañez na kasama niyang pumasok sa bahay ng pamil­ya Carlos at gumawa ng krimen.

Kinumpirma naman ng kanyang mga kaanak na si Garcia nga ang natagpuang bangkay. Dinukot umano ito noong Hun­yo 30 (Biyernes) ng madaling-araw ng mga hindi kilalang lalaki sa bahay ng kanyang lolo sa San Jose del Monte City.

“Dapat hindi na nila pinahirapan, sana po hindi na pinahirapan. Kung pinatay, pinatay na lang,” ayon sa isang kamag-anak ni Garcia na hindi nagpabanggit ng pangalan para na rin sa kanyang seguridad.

Hindi ito makapaniwala sa sinapit ng kanilang kaanak sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Nalaman umano nila ang nangyari kay Garcia kahapon nang may tumawag sa kanila at sinabing may natagpuang bangkay na luma­larawan kay alyas ‘Tony’.

“Pinuntahan po namin sa site na pinagtapunan. Naka-masking tape ang mukha, naka-masking tape din ang kamay patalikod at may tama ng baril sa ulo at dibdib, tumagos sa may braso,” ayon pa sa kaanak ni Garcia.

Nauna rito ay natagpuang patay na rin ang isa pang suspek sa masaker na si Rolando Pacinos alyas ‘Inggo’ sa kalapit na subdibisyon sa Brgy. Sto. Cristo, San Jose del Monte City noong Hulyo 4 (Martes).





May limang saksak si Pacinos, pinutulan din ng apat na daliri at ari saka nilagyan ng karatula sa leeg na “addict at rapist wag tularan”.

Kinabukasan, araw ng Miyerkules, itinumba naman ng riding-in-tandem ang bayaw ni Ibañez na si Roosevelt Sorima sa harap ng apat na maliliit na anak nito.

Samantala, may isa pa sa limang person of interest sa masaker na kinila­lang si Alvin Mabesa ang nawawala pa rin makaraang dukutin din noong Hunyo 30 habang namamasada ng tricycle.