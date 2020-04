Shamcey feeling reyna sa Encantadia

Ngayong lockdown inilantad ni Shamcey Supsup ang itinagong graduation pic na dapat sana ay ginamit sa kanyang yearbook dahil sa serye ng GMA 7 na “Encantadia”.

Nag-throwback si Shamcey ng kanyang mga larawan na kuha sa graduation niya, 12 taon na ang nakakalipas.

Noong April 27, ang 12 year anniversary ni Shamcey ng pagtatapos niya ng Architecture sa UP. Napag-tripan ni Shamcey na mag-memory lane para ipaalam sa kanyang mga follower ang academic achievement niya at kung saan na siya napunta.

Bukod sa larawan na naka-Filipiniana si Shamcey at my sash ng UP, pinoste rin niya ang iba pang mga photo na naka-gown at nababalutan ng kung ano-anong mga jewel accessories sa tenga, leeg, ulo at mukha.

Sabi niya, ‘yun sana ang larawang ilalagay sa yearbook nila, pero hindi nya ito ibinigay.

“April 27, 2008. Exactly I graduated from the U.P. College of Architecture. I still can’t believe how long it’s been!!! My college days so far have been the best years of my academic life. Missing the best batch ever. Sharing to you my grad pics which I didn’t use for my yearbook, eh kasi naman, uso yata encantadia nung time na to.” (Rey Pumaloy)