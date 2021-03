Shakey’s palusot pandemya sa sibakan

NANAWAGAN ang Defend Jobs Philippines at Bar and Restaurant Employees and Worker­s Solidarity (Brews) sa Shakey’s Pizza na pag-aari ng pamilya Po na ibalik sa trabaho ang 374 nitong mga manggagawa na diumano’y iligal na tinanggal.

Pinangunahan ng kababaihang tinanggal ng Shakey’s sa trabaho ang piket sa harap ng branch ng Shakey’s sa España, Maynila.

Ayon sa Defend Jobs Philippines, 1,749 ang natanggal sa trabaho sa Shakey’s at mga negosyong konektado rito simula nang magka-COVID-19 pandemic. Noong 2019 ay nasa 8,347 ang mga taong suportado ng Shakey’s, kasama na ang mga nasa company-owned stores, franchise staff, riders at call center agents.

Sabi ng Defend Jobs Philippines, ang kasong illegal dismissal sa mga rank and file emplo­yees ng Shakey’s ay nasa arbitration na ng Department of Labor and Employment (DOLE) at nakatakdang iangat na rin ang kasong illegal dismissal.

Ayon sa Defend Jobs Philippines, irregular ang naging pagtanggal ng Shakey’s sa mga tao at ang patakaran ng kompanya sa retrenchment ay labag sa labor code.

Giit ni Christian Lloyd Magsoy, spokesperson ng Defend Jobs Philippines, hindi dapat ginagamit ng Shakey’s ang CO­VID-19 pandemic para i-retrench ang marami nitong mga tauhang matagal nanilbihan sa kompanya.

Nanawagan din ang Defend Jobs Philippines at BREWS kay Labor Secretary Silvestre Bello na pakialaman ang illegal termination sa Shakey’s. (Eileen Mencias)