Shaina mapang-akit ang cleavage

Inspirasyon sina Vice President Leni Robredo at Shaina Magdayao ng mga miyembro ng Smile Cares Foundation. Nagdaos nga ng anibersaryo ang Kapwa Kapatid, na partner ng Smile Cares Foundation, at sina VP Leni at Shaina nga ang nagsilbing panauhing pandangal.

“Napakatotoo lang niya. Nakaka-inspire bawat salita mo Ate (Shaina). Thank you for sharing,” sabi ng mga nakasaksi sa naturang event.

Ang mensahe nga sa kanila ni Shaina, “Surrendering everything finding joy and happiness yun ang totoong yaman.”

Anyway, marami nga ang nagulat sa latest Instagram post ni Shaina, dahil parang nagbagong image nga ito. Kung noon, halos lahat ng suot niya, o pananamit niya, parang balot na balot.

Di ba nga, may mga nagsabi na mistulang ‘manang’ si Shaina kung magdamit. At inisiip nga ng iba, baka ang pagiging ‘konserbatiba’ niya ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong ligawin?

Well, ang alam ko, maraming nagtatangkang manligaw kay Shaina, pero hindi nga lang yata sila makapasa sa panlasa ng aktres.

At `yun nga, sa latest IG photo niya, naglabas ng balikat, at konting cleavage ang aktres, ha! Na patok sa mga male fan niya, dahil mapang-akit nga ang dating niya, ha!

“A few (more like light years though) Sundays ago.

“Here I am, for our #DIY Quarantine shoot, at #home, in one of my favorite robes, comfortable in my own imperfections, in my own #skin,” sabi niya, na may kaugnayan nga sa ini-endorso niyang skin clinic, @theaiveeclinic ang photo shoot niyang `yon.

Well, magadna rin na paminsan-minsan ay makita si Shaina na ibang-iba ang aura. Lumabas nga ang sex appeal ng nakababatang kapatid ni Vina Morales. (Dondon Sermino)