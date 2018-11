Shabu sa magnetic lifter gipakatap sa Maguindanao

Gibutyag sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) nga ang mga shabu nga nakalusot sa Bureau of Customs (BOC) ug gibutang sa magnetic lifters gipakatap na sa Maguindanao ug sa Metro Manila.

Sa pressconference matud ni PDEA spokesperson Derrick Carreon, dihang ilang giausi ang mga shabu nga nasakmit gikan sa Ayala, Alabang, ug Sta. Cruz, Maynila, ug sa Maguindanao, ilang nasuta nga pareho kini sa shabu nga ilang nasakmit sa Manila International Container Port (MICP).

“Dun natin nakita na may resemblance, meaning they came from the same source and same manufacturer,” matud ni zCarreon.

Una nga mipadayag ug pagtuo ang PDEA nga ang shabu nga nadulod sa magnetic lifters ug nasakmit gikan sa MICP, nga adunay estimated street value nga P2.4 bilyon kabahin kini sa dakung shipment sa iligal nga drugas nga gipasulod sa nasud.

Nagpalig-on kini sa pagtuo sa PDEA dihang makadiskubre ang upat paka susama sa magnetic lifters sa Cavite niadtong Agosto.