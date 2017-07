Shabu, pusta sa cara-krus; 20 arestado

By Abante

Arestado ang 20-katao kabilang ang tatlong babae na naaktuhang pang mga bumabatak at nagka-cara-krus na ang taya ay shabu sa isinagawang criminality operation o ‘Oplan Galugad’ ng PCP1 Caloocan Police sa Caloocan City.

Ang pagdakip ng mga awtoridad ay pinangunahan ni PC/Insp. Avelino Protacio at ng PCP1 Station Drug Enforcement Unit (SDEU) sa BMBA Compound Brgy.118 at 120 alas-11:15 ng umaga itong Huwebes.

Ayon kay Chief of Police Caloocan PS/Supt. Chito G. Bersaluna sa isinagawang operation ay may naaktuhan nagka-cara-krus sa lugar at ang taya umano ay shabu habang ang iba ay naaktuhang bumabatak.

Ang operasyon ay dahil sa sumbong na may nagaganap sa lugar na iligal na gawain kaya ikinasa nila ang paghalughog sa dalawang baranggay. Dito nakumpiska ang maraming pakete ng shabu, drug paraphernalia, at mga pera.

Marami pa sana umano silang maaaresto ngunit nagpulasan papatakas ang iba nang dumating ang mga operatiba.

Nahaharap ngayon sa kasong illegal gambling at R.A. 9165, (The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ang mga naarestong suspek.