Shabu inilalako sa kalsada

BUKING ang garapalang pagbebenta ng iligal na droga ng isang babaeng tulak matapos na maki­pagtransaksyon sa kalsada at isumbong ng isang concerned citizen, kamakalawa sa Sheridan Ext., Mandaluyong City.

Nakilala ang babaeng tulak na si Josephine San Luis y Gamayo, 37-anyos, walang trabaho at pagtutulak ang ikinabubuhay na residente ng 289 Sampaguita St., Cembo, Makati City.

Batay sa report, naganap ang insidente bandang alas-10:50 noong Linggo ng umaga sa kahabaan ng Sheridan Ext. sakop ng Barangay Buayang Bato nang isumbong ng isang ginang sa Mandaluyong Police Station 3 ang nagaganap na bentahan ng shabu sa nasabing lugar.

Agad na nagresponde sina PO2 Albert Buenavente at PO1 Jasmin dela Cuesta at doon na naaktuhan at nakita nila ang garapalan at lantarang pagbebenta ng suspek ng shabu na hawak ang isang sachet ng iligal na droga na tila inilalako sa kalsada.