Shabazz target bumalik sa NBA

MUKHANG hindi rin magtatagal sa San Miguel Beermen ang kanilang bagong import na si Shabazz Muhammad nang lantaran nitong aminin na ang pinaka-target niya ay makabalik sa NBA.

“The NBA is great. Obviously, the ultimate goal is getting back there,” prangkahang sey ni Shabazz.

Pero sa ngayon ay nilinaw naman nito na magpopokus pa rin siya sa kanyang tungkulin bilang import ng San Miguel.

“I’m happy to be here and I’m happy to be in the PBA. I definitely think we are going to figure it out and really be a good team,” dagdag pa nito, kumana ng 27 points at 17 rebounds sa losing effort kontra Magnolia 104-87 kamakalawa ng gabi. (Aivan Episcope)