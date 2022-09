Sey niyo Francine, Ricci? Sethdrea malakas pa rin magpakilig

Marami pa rin ang kinikilig kina Seth Fedelin, Andrea Brillantes, kahit sabihin pang ang magiging ka-love team na ng una ay si Francine Diaz. Katunayan, bentang-benta pa rin ang pasimpleng lambingan nila sa iWantTFC original musical series na ‘Lyric and Beat’. Ang dami ngang humihiling na sana ay masundan pa ang mga proyekto ng SethDrea, dahil nandiyan pa rin silang mga tagahanga na willing mag-support hanggang dulo.

Well, mukhang malabo na `yon sa ngayon, dahil may Francine Diaz na nga si Seth, at si Andrea ay abala rin sa real life boyfriend na si Ricci Rivero, ha!

But who knows? Baka magbago ang isip ng mga namamahala sa career ng dalawa, lalo na at malakas pa nga rin daw magpakilig ang SethDrea.

Anyway, lalo ngang tumitindi ang kuwento ng ‘Lyric and Beat’, dahil pinamukha talaga ni Agot Isidro (Viola) kay Andrea (Lyric) na anak siya sa labas at hindi siya karapat-dapat maging sikat na singer.

Hindi inaasahan ni Andrea ang mga masasakit na salita sa kanya ni Agot,

kung saan iginiit nito na anak nga siya sa labas, at nang-agaw ng lalake ang kanyang ina.

Hindi alam ni Andrea na nagsisinunggaling lang si Agot, dahil ito talaga ang naging kabit.

Dahil sa pinagdadaanan ni Andrea, nanganganib ang inaabangang sing and dance showdown ng Team Werpa laban sa sikat na grupong Prime Belters.

May pag-asa pa namang magbigay ng bonggang performance ang Team Werpa kung matutulungan at makukumbinsi ni Seth (Beat) si Andrea na samahan ulit ang grupo nila.

Gaganahan ba ulit si Andrea na tulungan ang Team Werpa para talunin ang Prime Belters?

Mapapanood nang libre ang bagong episodes ng “Lyric and Beat” kada Biyernes sa iWantTFC app (iOs at Android) o website (iwanttfc.com). (Dondon Sermino)