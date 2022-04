Sey niyo Ellen, Derek? Andrea, John Lloyd nakakakilig ang halikan

‘Please lang John Lloyd, ligawan mo na si Andrea!’

‘Yan nga ang pakiusap ng mga fan kay John Lloyd Cruz dahil sa lumabas nilang photo na halos maghalikan na sila ni Andrea Torres.

Para sa mga fan, may chemistry ang mga ex-dyowa nina Ellen Adarna, Derek Ramsay, kaya wish nila na magkatuluyan ang dalawa.

Ilang linggo na ngang guest si Andrea sa sitcom ni Lloydie, ang ‘Happy ToGetHer’ sa GMA 7. At sa bawat episode, nakakaramdam sila ng posibilidad na maging magdyowa ang dalawa, kahit na nga alam naman ng iba na may dyowa na si Lloydie ngayon.

“Grabe kayo, wala pang Sunday nakakakilig na kayo.”

“Teka lang naman, hindi ako makahinga, sobrang nakakakilig kayo.”

“Ang mga iniwan ng dyowa, mas bagay pala.”

“Ang bongga naman dahil sa lahat ng mga nag-guest sa sitcom, si Andrea pa lang ay may kissing scene kay John Lloyd, ha! Baka maging mainstay na siya.”

“Bagay na bagayo kayo. Sana kayo na lang.”

“Baka sila talaga ang tinadhana!”

Well, ang dami ngang kinikilig sa dalawa. Pero siyempre, nandiyan pa rin ang mga fan na mas gustong makita si John Lloyd na si Bea Alonzo ang kasama.

***Z

Kier nagpagawa ng Ping-Tito shoes

Puspusan ang pangangampanya ni Kier Legaspi sa tandem nina presidential bet Ping Lacson at vice presidential bet Tito Sotot.

Katunayan, sa kampanya ng Lacson-Sotto ay palaging umaakyat si Kier para magsalita, at hikayatin ang mga tao na iboto ang mga kandidatong may pinaka-kakayahan na magsilbi sa bayan.

Anyway, marami nga ang naaliw kay Kier, na ang kanyang customized na sapatos na may pangalan ng dalawa ay ay pinapirmahan talaga niya kina Ping, Tito.

“Pinirmahan nina Pres. Ping Lacson at VP Vicente Tito Sotto ang aking customized Adidas shoes. So grateful and happy!! Thank you po sa inyo! #FullSupport Soccsksargen Movement Tito Sotto for Vice President 2022,” sabi pa ni Kier.