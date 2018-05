Kahit may mga nagsasabing sure na gaganapin dito ang Miss Universe 2018 sa November, marami pa ring mahihilig sa beauty pageant ang umaasang hindi ito matutuloy sa bansa!

Ang dahilan nila, gusto nilang manalo ang ating official candidate na si Catriona Gray!

Kung sa bansa raw kasi gaganapin ang Miss Universe 2018 ay mababawasan ang chance ni Catriona na sumunod kina Gloria Diaz (Miss Universe 1969), Margie Moran (Miss Universe 1973) at Pia Wurtzbach (Miss Universe 2015).

Hindi raw kasi uso sa ating bansa ang tinatawag na ‘hometown’ decision. Na kapag dito sa bansa ginaganap ang Miss Universe beauty pageant ay siguradong hindi pumupuwesto ang ating candidate.

Noong 1974 na unang ginanap sa Pilipinas (Folk Arts Theater, July 21) ang Miss Universe ay hindi man lang pumasok ang representative natin na si Guada Sanchez sa Top 5.

After 20 years at ginanap uli rito ang Miss Universe (May 21, 1994 at PICC), hindi rin nanalo ang representative natin na si Charlene Gonzales na pumasok lang sa Top 6.

Ang Miss Universe 2016 naman ay ginanap din sa ating bansa noong January 30, 2017 (MOA Arena) at pumasok lang sa Top 6 ang representative natin na si Maxine Medina.

So, sabi ng karamihang mahihilig sa beauty pageants na nakatsikahan ko, sana raw ay sa ibang bansa na lang ganapin ang Miss Universe 2018 dahil ang laki raw ng chance ni Catriona na manalo lalo na at may kaalaman na rin siya sa ganitong international beauty pageant dahil siya nga ang naging representative natin sa Miss World 2016 at pumasok sa Top 5.

Marami nga ang humuhulang si Catriona ang susunod nating Miss Universe, huh!

Well, what do you think?