Sey ng mga netizen: KC mas dapat idolohin kesa Liza, Janine

Dapat tularan, ganiyan ang komento ng mga netizen kay KC Concepcion, sa pinoste nitong mensahe sa boomerang video niya na nakaupo habang umiinom ng juice.

Sa caption, nagpahayag ng kanyang pagiging neutral si KC sa isyu ng bakuna at parang pagpaparamdam na dapat ay kumalma ang lahat at huwag mainip sa pagdating ng COVID vaccines.

“Waiting patiently for vaccines to reach us in the Philippines. (also relieved that our doctors, nurses and frontliners are already getting their shots.). You betta believe it. This pandemic is soon going to END,” sabi ni KC.

Pinuri ng mga netizen si KC na dapat tularan ito ng mga celebrity na maiingay sa social media laban sa gobyerno.

@calibaluan, “This is the kind of a celebrity’s post that we all need. D puro paninira sa Govt.”

@cherylvillacampa, “All of us need this words ‘Courage’ so far KC’s the best for being Courageous no blaming game.”

@pilipinaskongmahal8,”Such a good lady, walang negativity. We love you KC.”

May mga kumontra sa post ni KC, pero mas marami ang sumang-ayon sa kanya.

Malaki nga ang kaibahan ni KC kina Liza Soberano, Janine Gutierrez, Pokwang at iba pa, na panay ang talak ngayon dahil sa problema pa rin sa COVID-19.

Carla, Tom engagement binasura sa socmed

Biglang nataranta si Tom Rodriguez nang malaman nitong babaklasin ang in-upload niyang engagement video sa socmed dahil sa copyright law.

Nag-alala si Tom sa maraming comment sa video kaya naman agad na niyang inisa-isang basahin ang mga ito para magkaroon ng katuturan ang effort ng mga nakapanood ng video.

Wish lang ni Tom na mabasa ng dyowa niyang si Carla ang mga comment bago ito tanggalin.

Nangako naman si Tom sa mga fan niya na ibabalik nito ang engagement video nila ni Carla na iba na ang music theme nito, o kanta na tanggap ng socmed.

Angeline nagpatulog ng hubad na boylet sa kama

Lilipat na ba ng bagong bahay si Angeline Quinto at iiwan na niya ang sinasabing dream house na tinutuluyan ngayon?

Sa pinoste niyang vlog teaser sa Instagram, na nagtu-tour siya sa loob ng bahay, nagparamdam si Angeline na tila iiwan na nya ang dating bahay.

“Thank God it’s Friday. Medyo matagal din tayong hindi nagkita sa aking YouTube channel. Ngayon siguro pwede kong masabi na baka ito na ang huling house tour ko sa bahay na ito, dahil wala na ang Mama Bob, panibagong simula ulit. Napakarami kong gustong ibahagi sa inyo lalo ang memories namin ni Mama dito sa dream house ko,” sabi niya.

Sapantaha ng mga netizen, baka lumipat na ng bagong bahay si Angeline, o baka hindi na ito magba-vlog sa bahay niya.

Samantala, malalaman na rin kung si Enchong Dee ba o Erik Santos ang lalakeng nakahubad na natutulog sa kama. Sa pinakahuling frame ng teaser sa post, nahagip ng kamera ang lalakeng topless na nakahilata sa kama at natatakpan ng unan ang mukha.

Pampa-invite ito ni Angeline sa mga fan na panoorin ang kanyang vlog.

Exhibit ni Solenn atras sa GCQ

Dahil sa GCQ naapektuhan ang dapat sana’y maramihang bisita sa solo exhibit ni Solenn Heussaff ng 11 piraso ng kanyang painting.

Sa vlog ni Solenn na pinoste niya sa Instagram, nagi-imbita ang aktres na bisitahin ang kanyang exhibit ng March 26 (Sabado).

Ipinaliwanag ni Solenn na 10 lang ang puwedeng papasukin bawat batch sa kanyang exhibit dahil sa mahigpit na safety protocols dulot ng COVID-19.

Sey pa nga ito, bago pa nila buksan sa publiko ang exhibit, may pa-viewing muna siya sa kanyang pamilya at lima lang silang dadalo.

Medyo confusing lang sa mga netizen ang video post ni Solenn, ipinapalagay ng mga netizen na naurong ang pagbubukas ng exhibit dahil sa vlog March 26 ang sinabi ni Solenn, gayong March 30 ang nakasulat sa caption.

Umurong ba ang buntot ni Solenn dahil sa GCQ?

Anyway, makikita sa vlog na gumastos nang husto ang team ni Solenn para mapaganda ang exhibit, na may theme na forest, nature at environmental awareness.

Matatagpuan ang exhibit sa Modeka Art at tatagal hanggang April 24.

Bong, Lani walang party sa 23rd wedding anniv

Sa halip na mag-celebrate ng bongga ang mag-asawang Sen. Bong Revilla at Mayor Lani Mercado ng kanilang 23rd wedding anniversary, pinatahimik ng COVID surge ang dapat sana’y siguradong party sa nasabing okasyon.

Makikita sa post ni Mayor Lani sa Instagram niya na hawak niya ang isang cake na may nakatayong isang kandila. Magkatabi sila ni Bong sa larawan.

Naka-face mask si Lani kahit dalawa lang sila ni Bong para ipakita sa madla ang IATF advisory na kahit nasa loob ng tahanan ay mag-face mask ang mga naninirahan.

Nag-positibo dati sa COVID-19 si Bong, samantalang muntik nang sumailalim sa isang heart procedure si Lani.

Anyway, simpleng “happy 23rd wedding anniversary” message lang ang sinulat ni Lani at “love you” para sa asawa. Ang anak nitong si Gianna Revilla ang nag-bake ng cake.