Sey ng mga fan: Paulo hindi nagpakatatay sa anak kay LJ

Ang daming hanash sa maikling thank you speech ni Paulo Avelino nang manalo siyang Best Actor sa pelikulang “Fan Girl” ng MMFF 2020.

Dalawa ang isyu ng netizens sa maikling message ni Paulo. Sinabi kasi nito na “Pinapanalangin ko na umayos na ang lahat. Kumapit lang tayo, na giginhawa ulit ang pamumuhay natin.”

At saka niya idinedicate sa anak nila ni LJ Reyes ang kanyang award. Aniya, “This is for you Aki.”

Una, ano raw ang kinalaman ng pamumuhay ng mga Pinoy sa trophy na napanalunan nito. Si Paulo lang naman daw ang nanalo, so paano raw giginhawa ang lahat.

Ang linaw naman ng sinabi ni Paulo, “ipinapanalangin” niya na umayos na ang lahat at giginhawa rin. Siguradong ang situwasyon natin ngayon dahil sa COVID-19 na kung tutuusin, sobrang behind na tayo kung ikukumpara kahit sa ilang karatig bansa natin.

Second, hindi raw kailangan ng anak nito, si Aki ang trophy, ang kailangan ay ama.

Maraming nagmamarunong at parang alam ang lahat ng nangyayari sa buhay ng artista kahit sa likod ng camera.

Si Paulo ang ama ni Aki. At maaaring hindi siya ang kasama ng bata sa araw-araw pero, isa sa sigurado, mahal na mahal nito ang anak.

Lim da best dyowa kay Chiu

Hindi lang ang beautiful Dantes family nina Dingdong Dantes, Marian Rivera at mga anak na sina Zia at Ziggy ang magkakasamang nag-spend ng pagtatapos ng Christmas naman sa beach, ang going stronger pa rin na sina Kim Chiu at Xian Lim ay nasa beach din.

Nasa Boracay ang dalawa at hindi lang silang dalawa, kasama nila ang buong pamilya ni Kim.

Kaya ganun na lang ang pasasalamat nito sa boyfriend. Nag-post nga ito ng appreciation para kay Xian.

Sey ni Kim, “Appreciation post to this guy right here. Thank you for making this trip possible, plus thank you for keeping up with the CHIU’s!!! Kahit isang barangay kami. Haha

“You know how much this mean to me seeing my fam happy! You’re the best Mr. Thank you!”

Nag-reply naman si Xian sa post ni Kim nang, “awww! Kakamiss naman! Tara ulit!”

Maine nagpasaklolo sa NBI

Mga nagkalat, nag-akusa na siya ang nasa video kakasuhan

Umagang-umaga pa lang ng December 28 ay nasa tanggapan na ng cybercrime unit ng N.B.I. (National Bureau of Investigation) si Maine Mendoza kasama ang mga magulang nito, ang manager niya sa Triple A na si Rams David, mga taga-Triple A at ang legal counsel ng Triple A na si Attorney Cathy Mercado.

Nagsampa ng complaints against cybercrime ang kampo ni Maine dahil sa kumalat na sex video sa isang porn site kunsaan, pinapalabas na ang Phenomenal Star ito.

Itinanggi na ito ni Maine sa kanyang Twitter account na kahit ito, nagulat na may hawig nga raw sa kanya ang babaeng nasa video, pero aniya, hindi nga naman siya yun.

Nagbanta na rin ang manager niya na si Rams at naglabas sa social media ng warning, lalo na sa mga magkakalat pa nito at ipagpipilitang si Maine ang nasa sex video.

True enough, ilang araw matapos lumabas ang video ay nasa N.B.I. na nga sila. Ayon kay Rams, kahit Pasko ay naging abala sila sa pangangalap ng mga nag-share, patuloy na nagpo-post nito. Isang malaking tanong nga naman, anong motibo o dahilan para i-share ito, lalo na’t malinaw na hindi naman ang actress ang nasa video.

Meron silang kopya ng mga video na nag-share, nag-post at masasabing nambastos kay Maine through social media. At lahat ng ito ay na-compile nila. Kabilang at isa sa pinaka-sasampahan ng kaso ay ang mismong nag-upload ng video sa isang porn site.

Si Maine ay marami rin endorsements, bukod pa sa may pangalan din na iniingatan. Kaya tama lang na hindi nila ito isapagwalang-bahala lang. At buo nga raw ang suporta ng mga magulang, pamilya at Triple A management ni Maine na mapanagot ang mga nagkakalat ng ganitong video, lalo na at walang katotohanan.