Sey ng mga fan: Ellen titikman lang ni Derek

Lantaran na nga ang ‘biruan’ sa pagitan nina Derek Ramsay at Ellen Adarna sa social media. Nakabalandra sa Instagram ni Ellen ang paglalandi sa IG kasama ang kaibigang si Jessa.

Naka-panty at mid-rib shirts lang si Ellen habang nagi-emote. Naka- shirt at jogging pants naman ang kaibigan niya.

Aliw na aliw si Derek sa nasilip niya kina Ellen, kaya nag-comment siya sa kaibigan nito nasi Jessa. Sumagot din naman si Ellen kay Derek.

‘Yun nga lang, ang biruan nina Derek at Ellen ay nahaluan nang pambu-bully ng mga netizen kay Derek.

@kvnbynto, “yari na naman sayo si Ellen.”

@mark_nelson007, “jackpot talaga si Papa D.”

Deadma lang sina Derek at Ellen sa mga malilisyosong comment. Hindi nga naman dapat patulan ang mga chika na kesyo titikman lang ni Derek si Ellen, lalo na at magkaibigan lang talaga sila.

Mariah inalala si Whitney

Umani ng pasasalamat at papuri sa mga Whitney Houston fan si Mariah Carey nang bigyan niya nang pagpapahalaga ang yumaong American Diva sa kanyang tweet.

Inalala muli ni Mariah ang pagsasama nila ni Whitney sa ilang mga okasyon at kabilang na dito ang larawan nilang dalawa na masaya habang nakikipag-usap sa isang lalake.

Kuha ito sa isang event kung saan kakantahin nina Mariah at Whitney ang unang collab nila para sa theme ng animated movie na “Prince of Egypt.”

Nakasaad sa tweet ang pananatili ng pagmamahal at respeto ni Mariah kay Whitney kahit wala na ito sa mundo.

“Remembering the immortal and incomparable Whitney Houston with Love and respect and eternal admiration. Rest in power,” sabi ni Mariah.

Pinasalamatan ng mga fan ni Whitney sa buong mundo si Mariah.

Ara mas masuwerte kay Cristine

Sunud-sunod ang swerte ni Ara Mina hindi lang sa kanyang personal life, maging sa kanyang negosyo at karera sa showbiz. Mula sa magkakasunod na acting project tulad ng “FPJ’s Ang Probinsyano”, pelikulang “Paglaki Ko Gusto Kong Maging Pornstar”, at ang engagement nga nila ni PITC CEO Dave Almarinez, pumirma naman ng kontrata ang aktres para sa franchise ng kanyang negosyong café.

Mabait ang Year of the Ox kay Ara sa mga natatanggap nitong blessing, samantalang nanatiling chill lang sa pagiging single-mom ang nakababata nitong kapatid na si Cristine Reyes.